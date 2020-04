Šéf hokeja Šatan má plnú hlavu starostí: Odštartuje liga až v októbri?

Na Slovensku sa v stredu spustila prvá fáza uvoľňovania bezpečnostných a hygienických opatrení spôsobených koronavírusom.

Vláda sa rozhodla otvoriť niektoré vonkajšie športoviská. Fanúšikovia kolektívnych športov, ktoré sú odkázané na vnútorné priestory, si však na prvé tréningy ešte počkajú. Možno týždne, možno aj mesiace. Denník Nový Čas zisťoval u prezidenta hokejového zväzu Miroslava Šatana (45), kedy sa podľa neho môže začať nový ročník Tipsport ligy!

Tenisti, golfisti, vodní slalomári a iní športovci sa tešia, že im vláda po šiestich týždňoch od stredy dovolila trénovať na svojich obľúbených povrchoch. „Naposledy som bola na tenisovom kurte začiatkom marca. Odvtedy som trénovala iba v domácich podmienkach, alebo som si išla do lesa zabehať. Som rada, že opäť môžem trénovať na kurtoch vonku,“ povedala slovenská tenisová jednotka Viktória Kužmová.

Na rozdiel od tenistov, hokejisti vôbec netušia, kedy sa dostanú do svojich arén a obujú si znovu korčule. „Vnútorné športoviská sa budú spúšťať až v poslednej štvrtej fáze uvoľňovania opatrení,“ vyjadril sa pre Nový Čas šéf nášho hokeja Miroslav Šatan. Fanúšikov veľmi zaujíma, či sa nový ročník hokejovej Tipsport ligy začne tradične v septembrovom termíne, alebo neskôr.

„Samozrejme, že by sme boli radi, keby sa nový súťažný ročník začal v normálnom termíne v septembri, ale nezáleží to iba od nás. Ak sa štvrtá fáza uvoľňovania otvorí napríklad až koncom augusta, tak kluby budú potrebovať mesiac na prípravu na ľade. V tom prípade by ročník odštartoval o niečo neskôr a museli by sme tomu prispôsobiť súťažný model. Pracujeme s viacerými alternatívami, ale naozaj teraz je o tom predčasné hovoriť,“ reagoval Šatan, ktorý musí myslieť aj na augustovú olympijskú kvalifikáciu o postup na ZOH 2022 v Pekingu, ktorá sa má odohrať v Bratislave (27. - 30. augusta). „Tiež čakáme, čo nám povie IIHF a náš krízový štáb. Či sa tento turnaj odohrá a za akých okolností,“ dodal bývalý vynikajúci útočník.