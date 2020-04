Barbore Mokošákovej odklad hier padol vhod: Nebola by som úplne zdravotne fit

Správa o odklade OH v Tokiu ju viac potešila, ako znervóznila. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová (23) má miestenku od minulého októbra vo vrecku.

No ak by boli OH tento rok, cvičila by popri bolesti. Takto má šancu úplne sa zotaviť zo zdravotných problémov, ktoré ju dlhšie kvária.

„Ak by bola olympiáda tento rok, nejako by sme to zvládli, no nebola by som určite úplne zdravotne fit,“ povedala rodáčka z Bratislavy, ktorá v decembri 2018 absolvovala operáciu pravého členka a vlani, týždeň pred majstrovstvami sveta v Stuttgarte, kde sa rozdávali olympijské miestenky, si natrhla šľachu na ľavom chodidle. Ročný odklad olympiády jej tak dáva príležitosť vyliečiť sa, ale aj veľa vecí napraviť a zlepšiť.

„Samozrejme, vtedy, keď budeme môcť kvalitne trénovať,“ pokračovala s dávkou smútku v hlase. Aj Barbora v súčasnosti maká len v domácich podmienkach. Vždy, keď to počasie dovolí, si vyberá prírodu, hoci tá športovej gymnastike nesedí. Už sa nevie dočkať, keď sa po zákaze otvoria dvere aj telocvični a ona si pohladká bradlá či kladinu.

„Hľadať motiváciu je momentálne veľmi náročné, športoviská sú zavreté, nemôžeme mať plnohodnotný tréning. Veľa posilňujeme. Keď sa otvoria telocvične, chceme byť pripravení z kondičnej stránky a ihneď sa pustiť do práce,“ dodala Mokošová, ktorá je rada, že má miestenku do Tokia už vo vrecku a nemusí riešiť, kde a kedy si účasť vybojovať...

Nevie si predstaviť, že by v súčasnej situácii, keď sú telocvične zatvorené, mala myslieť na to, aby bola vo forme. V jej športe je najhoršie to, že človek veľmi rýchlo stráca cit pre náradie, a ten sa opäť získava len veľmi ťažko opakovaním zostáv či prvkov.

Tokio bude jej druhou olympiádou. Po skúsenostiach, ktoré získala pred štyrmi rokmi v Riu, má takýto cieľ: „Už viem, čo môžem očakávať, keďže som nabrala nejaké skúsenosti. Jasnou favoritkou bude Američanka Simone Bilesová, ktorá si ide svoje preteky. Mojím hlavným cieľom je účasť v 24-člennom finále vo viacboji,“ dodala.