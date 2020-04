Triatlonista Richard Varga: Pandémia zo mňa urobila kaderníka!

Najúspešnejší slovenský triatlonista Richard Varga (31) sa nevzdáva sna o účasti na olympiáde v Tokiu.

Po návrate z pretekov v Austrálii bol v domácej karanténe a teraz už tretí týždeň naháňa tréningové kilometre.A keďže sú kaderníci pre pandémiu koronavírusu nedostupní, svoju bujnú šticu si ostrihal sám! „Nemal som inú možnosť, aspoň si koža a vlasové korienky oddýchnu. Triatlonová únia z toho dokonca na internete urobila výzvu pre ostatných,“ povedal pre Nový Čas Rišo.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Varga mal šťastie, že sa z Austrálie dostal domov ešte pred kolapsom medzinárodnej leteckej dopravy. „Nemal som žiadne symptómy, testy boli v poriadku. Aj som bol prekvapený, lebo som letel cez Dubaj a tam bolo veľmi veľa ľudí. Možno som aj bol infikovaný, ale som nemusel o tom ani vedieť,“ povedal Richard Varga. Účastník dvoch olympiád strávil karanténu v záhrade u svokry na Záhorí.

„Používal som trenažér. Teraz už bicyklujem vonku, dávam si aj 250 km. Ideme maximálne traja. Minulý piatok som si po prvý raz zaplával na bratislavskom Draždiaku. Je to najdlhšie obdobie, čo si pamätám, že som tak dlho nebol vo vode. Voda mala 13 ˚C. Na kvalitný tréning by bolo potrebných 16 - 17 ˚C. Musel som byť v neopréne, ale na to, aby som plával aspoň hodinu, to bolo dosť studené,“ vysvetlil Richard, ktorého najsilnejšou disciplínou je práve plávanie.

Doliečuje si zranenia

A ako je na tom s behom? „Doliečujem si zranenia. Nikam sa neponáhľam, aby som sa mohol dať do poriadku. Od novembra ma trápil zadný stehenný sval, išlo asi o ľahký stupeň natrhnutia, a keď som pretekal v Indii, tam sa mi stalo to isté na lýtku. Dve zranenia, ktoré ma síce úplne neobmedzovali, ale ani to nebolo celkom dobré. Ani v Austrálii som nemohol behať. Som rád, že som to tam ako tak zvládol,“ pokračoval slovenský reprezentant, ktorý je stále v hre o miestenku do Tokia:

„Som na rozhraní, či pôjdem, alebo nie. Bojujem s ďalšími štyrmi pretekármi o jedno miesto. Hoci je kvalifikačný proces pozastavený, netuším, kedy sa začnú preteky. Mali sme ich mať od polovice mája sedem, všetko je zrušené alebo presunuté. Je to vo hviezdach.“

Myslí aj na iných

Rišo je známy svojím zmyslom pre fair play. „Počul som, že Austrálčania nemôžu cestovať mimo svojho kontinentu. Čiže preteky by boli bez nich, a to by nebolo spravodlivé,“ prízvukoval Varga.

Jediné, čo ho v týchto ťažkých časoch teší, je, že je stále so svojou rodinou – manželkou a dcérkou. „Je výborné, že sme spolu. Tak dlho sa nám to podarilo azda len v zime po sezóne,“ uzavrel špičkový triatlonista a hlava krásnej mladej rodiny.