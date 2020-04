Poslanec Dostál: Je jasné, že táto garnitúra myslí boj proti korupcii vážne

Táto vládna garnitúra myslí boj proti korupcii vážne.

Je to jasné aj z jej programového vyhlásenia. Uviedol to vo štvrtok v rozprave v Národnej rade (NR) SR poslanec SaS Ondrej Dostál.

"Verím, že nastavenie novej vládnej garnitúry je také, že korupciu považuje za zlo, ktoré treba vykoreniť," zdôraznil s tým, že boj proti korupcii sa tiahne celým programovým vyhlásením vlády (PVV). Túto problematiku vníma ako jeden z najdôležitejších spoločných menovateľov celej nastupujúcej vlády. Poukázal tiež na vymožiteľnosť práva, zákony podľa neho nemôžu zostať len na papieri.

Dotkol sa aj témy zahraničnej politiky. "Sme v Európskej únii (EÚ) a v Severoatlantickej aliancii (NATO), sme súčasťou demokratického západu, uvedomujeme si to a považujeme to za dôležité," uviedol Dostál.

Skonštatoval, že v parlamente chýba sila, ktorá by reprezentovala maďarskú menšinu. O to dôležitejšie podľa neho je, ako sa k tejto problematike postavia zvolení poslanci. Dostál si myslí, že PVV je vo vzťahu k národnostným menšinám pomerne ambiciózne. Riešiť treba podľa neho aj postavenie Rómov, najmä tých, ktorí žijú v segregovaných osadách. "Mám nádej, že vládna väčšina si to uvedomuje a je pripravená robiť razantné kroky na zlepšenie podstavenia ľudí žijúcich často v podmienkach nehodných 21. storočia," vyhlásil.

Zároveň by bol rád, ak by bola v PVV aj zmienka o registrovaných partnerstvách osôb rovnakého pohlavia. "Ale máme širokospektrálnu koalíciu, musíme hľadať kompromisy," dodal. Súčasne si podľa neho vláda uvedomuje dôležitosť problematiky rodovej rovnosti a boja proti násiliu páchanému na ženách.

Poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha podotkol, že vo vládnom programe nič konkrétne nie je. Jedinou konkrétnou vecou v PVV je podľa neho hmotná zodpovednosť. V reakcii na Dostálove slová o boji proti korupcii spomenul niektoré nominácie do funkcií, ktoré sú podľa neho pochybné. Zaujímal sa, či v týchto prípadoch nejde o klientelizmus.