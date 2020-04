Šéf školského parlamentného výboru Petrák: Čo mi vo vládnom programe chýba

Programové vyhlásenie vlády (PVV) neobsahuje v oblasti školstva žiaden finančný záväzok, nie sú v ňom ani formulácie, ktoré by v školstve niečo sľúbili a garantovali.

Počas štvrtkovej diskusie k vládnemu programu to v pléne vyhlásil člen školského parlamentného výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD). Poukázal tiež na niektoré rozpory v dokumente.

Petrák si nemyslí, že garantovať financie nie je možné pre krízovú situáciu týkajúcu sa pandémie nového koronavírusu. Problém podľa neho môže byť v tom, že rezort školstva patrí SaS. "Pravdepodobne pán minister ani koaličný partner nemali dostatočnú silu zagarantovať finančné prostriedky, ktoré by šli do školstva, čo považujem za vážny problém," doplnil s tým, že školstvo je naformulované v PVV ako výzva, nie ako priorita.

Petrák upozornil na rozpor v PVV, keď hovorí o optimalizovanej sieti škôl, ale v inej časti sa píše o zachovávaní málotriednych škôl predovšetkým na jazykovo zmiešanom území, pričom sa majú tiež vytvárať slovenské školy tam, kde Slováci tvoria jazykovú menšinu.

Návrh zjednotenia financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva je Petrák ochotný podporiť. Vládny dokument hovorí o potrebe dobudovať kapacity materských škôl, spomína tiež nárokovateľnosť miesta v škôlkach, s čím nemá Petrák problém, no upozornil, že vláda na to vzhľadom na pokles ekonomiky nebude mať peniaze, je to teda podľa Petráka nereálna úloha. Kabinet si podľa neho protirečí, keď do PVV zaradil aj zváženie možnosti poskytovať príspevok zákonným zástupcom pre dieťa od troch rokov. "Ideme budovať kapacity materských škôl, posilňovať domáce, komunitné vzdelávanie, vznik a rozširovanie súkromných materských škôl, čo vyžaduje obrovské finančné prostriedky, alebo na druhej strane ideme vyplácať príspevok zákonným zástupcom od troch rokov veku dieťaťa, čo si vyžaduje ďalšie financie, a v tom prípade sa budú kapacity budovať úplne zbytočne," skonštatoval.

Dokument neobsahuje záväzok, potrebu, ale len otvorenie diskusie o kvalite škôl, čo označil poslanec za nedostatočné. Petrák tiež pripomenul, podpora Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo neznamená zvýšenie kvality vysokých škôl. Narážal na to, že vláda chce podporiť prácu tejto agentúry tak, aby sa zvýšila kvalita a znížil počet študijných odborov a programov.

"V PVV čítam v oblasti školstva pomerne jasne, čo chceme urobiť. Čo jasné nie je, ako to urobíme, lebo nikto z nás nevie, ako sa budú veci vyvíjať. Najlepšie slová sú skutky, takže tie dobré veci, na ktorých sa zhodneme, poďme spolu realizovať," povedal v reakcii na Petrákove slová predseda školského výboru Richard Vašečka (OĽaNO). Poslanca Jozefa Bubnára (OĽaNO) prekvapilo, že Petrák hovoril o absencii konkrétnych čísel. Skonštatoval, že každý ďalší krok v oblasti školstva už určite bude s konkrétnymi číslami. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) urobil podľa neho dobre, že sa nezaviazal číslami a percentami.