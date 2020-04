Plošné testovanie v Česku vyvolalo obrovský záujem: Nervózni ľudia stáli v dlhých radoch

Záujem ľudí o testovanie kolektívnej imunity na ochorenie COVID-19 bol v Česku vo štvrtok veľký.

Na odberové miesta by už nemali chodiť ľudia v Prahe ani v Brne - tamojšie kapacity sa už naplnili. V Prahe dokonca už po 15 minútach od otvorenia odberných stanov. Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch uviedol, že obyvatelia môžu prísť aj v nasledujúcich dňoch a teda nemusia čakať v rade.

Informácie o prvom dni testovania v ČR priniesol spravodajský server iDNES.cz. "Chceme pripraviť objednávkový rezervačný systém, aby to bolo pre občanov ešte pohodlnejšie," povedal minister na rannej tlačovej konferencii. Veľký záujem ho však teší.

"Je nutné záujem rozložiť do niekoľkých dní, dneškom (štvrtkom) sa to nekončí," potvrdil aj ministrov námestník a epidemiológ Roman Prymula. Aj v Brne sa do piatka pokúsia rozbehnúť rezervačný systém odberov. V Prahe sa začalo plošné testovanie o 10.00 h SELČ. Pri odbernom mieste na Námestí Mieru stáli ľudia v dlhých radoch a strácali trpezlivosť.

V Brne prišli desiatky dobrovoľníkov na testovanie hneď ráno, okolo 06.00 h. Testuje sa aj v meste Litoměřice, kde zatiaľ zdravotníci stihli otestovať všetkých príchodzích dobrovoľníkov. V piatok sa začne testovanie takisto v Olomouckom kraji, konkrétne v mestách Uničov, Olomouc a Litovel. Tieto mestá boli na začiatku epidémie na dva týždne uzavreté v karanténe pre vysoký výskyt nakazených novým koronavírusom.

Otestovaných bude v ČR za dva týždne celkovo 27.000 ľudí vo veku od 18 do 89 rokov, a to v rôznych častiach krajiny. V hlavnom meste Praha a v druhom najväčšom meste Brno budú do testov zapojené aj deti vo veku osem rokov a viac, všíma si situáciu tlačová agentúra AP.

Štúdia má ukázať, aký podiel obyvateľov rôznych regiónov už má proti koronavírusu protilátky a získal prípadne imunitu. Značný počet ľudí infikovaných koronavírusom totiž nemá žiadne alebo má len mierne príznaky, a preto vládnu obavy, že by mohli neúmyselne prenášať vírus na ostatných.

Výsledky by mali byť známe začiatkom mája. Naznačia i to, ako by sa ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom mohlo v krajine ďalej šíriť. Poslúžiť majú aj ako podklad pre rozhodovanie o opatreniach na zmiernenie dôsledkov ochorenia, poznamenáva iDNES.cz.