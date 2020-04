Semafor na organizovaný vstup ľudí do budov ako ochrana pred COVID 19

Napriek existencii koronavírusu musíme opäť otvoriť obchody, obnoviť fungovanie úradov, ale zároveň minimalizovali riziko šírenia nákazy. A práve za týmto účelom boli vyvinuté moderné technológie, medzi ktoré patrí aj bezdrôtovo riadený semafor na kontrolovaný vstup osôb do budov.

Pandémia postavila celú našu spoločnosť do výnimočnej situácie. Okrem zdravotnej hrozby, ktorá pre ňu COVID-19 predstavuje, sa musí vyrovnávať aj s ekonomickými dopadmi. Vzniknuté škody sa odhadujú v miliardách. A práve preto je nevyhnutné, aby sa život v našej krajine čo najskôr vrátil do starých koľají.

Postupné kroky spúšťania ekonomiky musia byť kontrolované, aby sa nákaza nezačala opätovne šíriť. Z toho dôvodu musia obchody, úrady, ktorých prevádzky sa postupne otvárajú, dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Medzi také patrí aj stanovenie maximálneho počtu ľudí, ktorí sa môžu vo vnútri prevádzky súčasne zdržiavať. Ku dnešnému dňu platné opatrenie umožňuje pohyb maximálne 1 osoby na 25 m² prevádzkovej plochy predajne. Za dodržiavanie nariadenia je zodpovedný jej prevádzkovateľ.

Niektoré obchody poskytujú informáciu o maximálnom povolenom počte osôb v predajni formou oznamu na vstupných dverách a dodržiavanie tohto nariadenia nechávajú na zodpovednosti kupujúcich. Supermarkety, prípadne úrady, na túto činnosť využívajú pracovníka, ktorý stojí pri vstupe do budovy a počet osôb reguluje. Obe z týchto riešení však majú nevýhody. Z toho dôvodu technologické spoločnosti pružne zareagovali na vzniknutú situáciu a vyvinuli riešenie, ktoré umožňuje povereným správcom efektívne organizovať vstup osôb do budov. Jednou z takýchto je aj bezdrôtovo ovládaný signalizačný systém od nemeckého výrobcu Werma, ktorý svoje výrobky dodáva prostredníctvom svojho zástupcu, ktorou je na Slovensku firma Amicus SK s.r.o. Skalica.

Na čo systém slúži?

Na možnosť udržovať stanovený počet zákazníkov v budovách, prevádzkach, na základe schválenej hygienickej normy, prípade inej požiadavky správcu systému. Prioritne vyvinuté na zamedzenie nekontrolovateľného šírenia COVID – 19 spôsobeným zhromažďovaním sa veľkého počtu ľudí.

Pre koho je systém určený?

Pre obchody, lekárne, ambulancie, nemocnice, benzínové pumpy, zariadenia rýchleho občerstvenia , pre pobočky bánk a poštových úradov, pre štátne úrady a inštitúcie.

Z akých prvkov systém pozostáva?

1 . OVLÁDACÍ PANEL - umiestnený vo vnútri budovy ( napájacie napätie 230V )

2. SEMAFOR - umiestnený pred vstupom do budovy ( napájacie napätie 230 V , prípadne z power banky , prostredníctvom USB )

3. Príslušenstvo : hlasový modul , informačná tabuľa, USB napájacia sada, prípadne iné voliteľné doplnky, ktoré neobsahuje základná sada.

Inštalácia:

Jednotlivé prvky systému komunikujú medzi sebou bezdrôtovo, preto je jeho inštalácia veľmi jednoduchá a zaberie len niekoľko minút.

Ako systém funguje?

Správca systému, alebo poverená osoba, dokáže z ľubovoľného miesta v predajni stlačením tlačidiel, ktoré sú súčasťou ovládacieho panela aktivovať 2 základné stavy. Tie sú na semafore okamžite v on-line režime vizualizované ako:

1. Zelené svetlo - umožňuje zákazníkom voľný vstup do budovy.

2. Červené svetlo - zakazuje zákazníkom vstup do budovy.

Na zvýraznenie informačného efektu môže byť semafor doplnený aj o nasledovné prvky:

- Informačná tabuľu, prostredníctvom ktorej môžu byť inštrukcie ( odkazy) pre zákazníkov pri jednotlivých farbách semafora zobrazené aj v textovej podobe.

- Hlasový element , ktorý môže formou vopred nahranej hlasovej správy ( mp3) informovať zákazníkov o aktuálnom stave ( Voľno – Stáť ) , prípadne môže podávať akékoľvek iné informácie zadefinované ( nahraté) správcom systému. Takými môžu byť oznamy, ktoré zákazníkov upozornia, že v obchode sa môžu pohybovať výhrade s ochranným rúškom, alebo rukavicami, prípadne , že aktuálny čas je vyhradený len pre nákup dôchodcov. Tento spôsob informovania naviac umožní získať potrebnú informáciu aj ľuďom so zrakovým hendikepom.

Prečo si systém zakúpiť ?

- Dáva zákazníkom audio-vizuálnou formou jednoznačnú informáciu, či je vstup do prevádzky voľný, alebo platí zákaz vstupu.

- Ušetrí pracovnú silu, ktorá by musela za iných okolností riadiť vstup zákazníkov do budovy osobne. Zároveň túto osobu nevystavuje zbytočnému kontaktu so zákazníkmi čakajúcich na vstup do budovy, čím eliminuje riziko, že sa nakazí vírusom COVID – 19.

- Nie je potrebné meniť informačné tabule pri zmene pravidiel nariadenia o maximálnom počte ľudí v predajni.

- Umožňuje pružne meniť optimálne počty zákazníkov na základe voľného personálu v predajniach. Napríklad počas prestávok alebo neplánovaných výpadkov predavačov – pokladníkov.

- Riadiť vstup do budovy je umožnené aj z kancelárie vedúceho bezpečnostnej služby, ktorý má k dispozícii prípadný kamerový systém.

Žijeme v modernej a rýchlej dobe, kedy nám vyspelé technológie uľahčujú život a prácu v rôznych spoločenských oblastiach. Preto by sme nemali váhať využívať moderné technológie aj tam, kde nám dokážu efektívne pomôcť pri ochrane zdravia, alebo dokonca prispieť k záchrane ľudského života.

A práve v tomto období koronavírusu takýmto užitočným nástrojom je aj bezdrôtový systém na organizáciu vstupu ľudí do budov. Neváhajte sa preto obrátiť na špecialistov vo firme Amicus SK , ktorý Vám poskytnú podrobné informácie a navrhnú riešenie takéhoto systému na mieru. Chráňte svoje zdravie. Chráňte zdravie svojich zamestnancov a zákazníkov. Majte svoj obchod, prevádzku pod kontrolou.