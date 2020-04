Testovanie Rómov potvrdilo prípady v ďalšej obci: Nemali príznaky ani cestovateľskú anamnézu, tvrdí starosta

Tohtotýždňové testovanie Rómov v obci Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica potvrdilo dva prípady nákazy novým koronavírusom.

Informoval o tom starosta Jozef Uram. Ide o prvé potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v Žarnovickom okrese. Uram priblížil, že testovanie obyvateľov miestnej marginalizovanej rómskej komunity sa uskutočnilo v pondelok (20. 4.). Celkovo bolo podľa jeho slov otestovaných 39 ľudí. "V dedine máme približne 200 Rómov. Testovaní boli Rómovia z celej obce, z každej rodiny po jednom členovi," priblížil.

Testovanie sa podľa jeho slov konalo na obecnom ihrisku bez akýchkoľvek problémov, obyvatelia spolupracovali a boli mu naklonení. Výsledky testov potvrdili nákazu u jedného muža a ženy. Podľa starostu nemali žiadne príznaky a ani cestovateľskú anamnézu.

Následne na to zasadol krízový štáb obce v spolupráci so zástupcami hygieny a ďalších, ktorý prijal potrebné opatrenia. "Ľudia, ktorí prichádzali do kontaktu s nakazenými, ostali v karanténe," poznamenal Uram.

Pripomenul, že v obci realizovali bezpečnostné opatrenia už od začiatku vypuknutia pandémie. Dennodenne v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom dezinfikujú verejné priestranstvá.