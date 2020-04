Česko má cez 7100 prípadov: Odborníci už tušia, ako sa na šírení nákazy podpísala Veľká noc

V Českej republike je celkovo 7136 potvrdených prípadov nákazy COVID-19. Počet vyliečených stúpol oproti stredajšiemu večeru o 13 na 2002; nákaze do štvrtka podľahlo 210 pacientov.

Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server iDNES.cz. Prvé prípady nákazy koronavírusom v ČR zaznamenali 1. marca. Česká vláda 12. marca vyhlásila z dôvodu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý nákazu spôsobuje, núdzový stav pre územie celej krajiny na 30 dní, neskôr toto opatrenie predĺžili do 30. apríla. Kabinet premiéra Andreja Babiša sa zatiaľ nerozhodol, či bude žiadať poslancov o možnosť núdzový stav znova predĺžiť.

Veľká noc sa podľa štatistík výskytu covid-19 zatiaľ negatívne neprejavila. Nemožno vylúčiť, že sa efekt ešte prejaví, ale nie je to pravdepodobné. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedali minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) a riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Podľa politikov ľudia cez sviatky poľavili v dodržiavaní prijatých opatrení obmedzujúcich združovanie a niektorí nenosili rúška. Boli tiež otvorené hobbymarkety, kam vyrazili veľké počty ľudí.

Podľa Duška zatiaľ nemožno hodnotenie vplyvu Veľkej noci uzavrieť. "Podľa literatúry je stredný odhad inkubačnej doby šesť, sedem až desať dní," uviedol Dušek. Podľa neho môžu nakazení ešte v ďalších dňoch nakaziť ďalších ľudí. Veľký výkyv počtu nových prípadov by sa podľa neho ale už ukázal. "Pred Veľkou nocou bolo reprodukčné číslo infekcie v populácii 1,0, čo znemožňuje rýchle vzplanutia nekontrolovaného šírenia choroby," uvádza ÚZIS v dokumente. Reprodukčné číslo je priemerný počet ľudí, ktorých nakazí jeden potvrdený pacient s covid-19.



Odborníci odhadovali, že od Veľkej noci by trvalo najmenej päť dní, než by sa prípadný nárast prejavil. Percentuálny nárast prípadov proti predchádzajúcemu dňu ale od pondelka ďalej klesá. V stredu bol 1,41 percenta. Od konca marca navyše podľa zdravotníckych štatistikov klesá podiel pozitívnych prípadov k počtu testov. Súčasná hodnota je 3,8 percenta. V stredu bolo zachytených 99 prípadov z viac než 8500 testov.