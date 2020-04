Programové vyhlásenie potešilo organizácie v oblasti sociálnych služieb, ale: Výčitka vláde

Predloženie nového zákona o sociálnych službách, zrovnoprávnenie ich poskytovateľov či vytvorenie jednotnej posudkovej činnosti.

Bola vám vyplatená OČR? Koľko dní ste čakali? Prišli vám peniaze v poriadku? Napíšte nám na tip@novycas.sk a nezabudnite pripojiť svoj telefonický kontakt!

K týmto opatreniam sa chce vláda zaviazať vo svojom programovom vyhlásení (PVV). Zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj odborníci pôsobiaci v tejto oblasti viaceré návrhy v PVV vítajú, k niektorým však majú pripomienky.

Novým zákonom o sociálnych službách sa má podľa PVV zaviesť adresná forma financovania a zrovnoprávnenie poskytovateľov. Tiež chce vládny kabinet vytvoriť podmienky na poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, aby občan mohol čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí, vytvoriť sa má aj jednotný systém posudkovej činnosti. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) na Slovensku s väčšinou opatrení súhlasí, najmä so zrovnoprávnením poskytovateľov. "Tiež sme za zjednotenie posudkovej činnosti a za zvýšenie druhov komunitných sociálnych služieb," priblížila pre TASR predsedníčka APSS SR Anna Ghannamová.

Asociácia tiež súhlasí s tým, aby boli financie adresne rozdelené na prijímateľa služby. "Nesúhlasíme, aby ich dostával priamo občan a nie zariadenie. Toto urobili v Českej republike a majú s tým veľké starosti. Mnoho rodinných príslušníkov tieto financie použije ako zvýšenie rozpočtu rodiny, ale neposkytuje tomu odkázanému adekvátnu a už vôbec nie odbornú starostlivosť," upozornila Ghannamová. Asociácia je, naopak, za to, aby bol občanovi vydaný poukaz na konkrétnu sumu a tento poukaz by si mohol uplatniť u registrovaného poskytovateľa, ktorému bude šek uhradený. "Každý takýto poskytovateľ bude musieť byť registrovaný, prejsť vzdelaním a zniesť aj možnú kontrolu zo strany kompetentných. Iba takto sa splní účel adresnosti a odborne poskytnutej služby," priblížila Ghannamová.

Organizácie pôsobiace v oblasti sociálnych služieb vrátane APSS v SR tiež zadefinovali 10 odporúčaní pre novú vládu. Mala by sa sústrediť napríklad na zriadenie Fondu odkázanosti, na dlhodobú starostlivosť by malo ísť viac verejných zdrojov, prijať by sa mal aj súbor opatrení na stabilizáciu personálu v sociálnych službách, upraviť by sa mali aj kompetencie samosprávy v tejto oblasti. Tiež by malo byť garantované financovanie terénnej opatrovateľskej služby a nastaviť by sa malo aj financovanie krízovej intervencie.

Nadácia Socia označila predstavené PVV v oblasti sociálnych služieb zatiaľ za najambicióznejšie. "To, na čo odborníci a prax v sociálnych službách už dlhodobo poukazovali, si toto PVV dáva za úlohu," uviedla manažérka pre komunikáciu v nadácii Kamila Adamkovičová.

Podľa nadácie je dôležité predložiť zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, potrebná bude aj reforma posudkového systému. "Pozitívne vnímame to, že priamo v takomto významnom dokumente sa objavuje odkaz na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V tomto kontexte vnímame aj opatrenia týkajúce sa podpory ľudí v domácom prostredí, neformálnych opatrovateľov či dôraz na komunitné služby a deinštitucionalizáciu," doplnila Adamkovičová.

Nadácia Socia oceňuje aj to, že súčasná vláda vníma potrebu podporiť systém včasnej intervencie pre deti so zdravotným postihnutím, ale aj so sociálne znevýhodneného prostredia. "V PVV vnímame aj veľmi dôležitý posun k sprístupneniu včasnej intervencie v sociálne znevýhodnenom prostredí. Myslíme si, že toto opatrenie má šancu pomôcť v riešeniach následných problémov týchto detí vo vzdelávacom systéme a neskôr pracovnom zaradení. Je to dlhodobá investícia a bude potrebovať silnú spoluprácu s rezortmi školstva a zdravotníctva," myslí si Adamkovičová.

Program vlády by sa však mohol viac venovať kompetenciám samospráv. "V súčasnosti sú kompetencie v sociálnych službách rozdelené medzi štát, kraj a miestne samosprávy. Pri posudkovej činnosti do hry vstupujú ešte ďalšie inštitúcie a rezort zdravotníctva," vysvetlila Adamkovičová s tým, že potrebné je okrem toho viesť otvorený dialóg so všetkými aktérmi v sociálnej oblasti a prekonať tzv. rezortizmus. "Ten je v tomto PVV prítomný zrejme aj pre nedostatok času a rozhodnutie predkladať kapitoly podľa jednotlivých ministerstiev. Vo finále bude potrebné nájsť dostatok politickej vôle a financií na presadenie reforiem," dodala Adamkovičová.