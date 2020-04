Pompeo si kopol do Číny aj WHO: Tvrdá kritika za postup v súvislosti s koronavírusom

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu opätovne v mene americkej vlády kritizoval Čínu v súvislosti s jej postupom na začiatku prepuknutia nákazy koronavírusu SARS-CoV-2, informovala agentúra DPA.

"Sme presvedčení, že Komunistická strana Číny o vypuknutí nákazy nového koronavírusu neinformovala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) dostatočne včas," povedal Pompeo. Peking podľa Pompea "nezdieľal všetky informácie" ani po tom, ako upozornil WHO.

Čína podľa Pompea tajila, aká nebezpečná ochorenie COVID-19 je, neoznámila šírenie koronavírusu z človeka na človeka, zaviedla cenzúru voči tým, ktorí sa pokúsili svet varovať, nariadila pozastaviť testovanie a zničila už existujúce vzorky. Dodal, že Čína dosiaľ zvyšku sveta nedala k dispozícií vzorky vírusu, vďaka čomu je tak nemožné zistiť jeho evolúciu. Pompeo sa kriticky vyjadril aj na adresu WHO v súvislosti s jej zlyhaním počas pandémie.

Americký prezident Donald Trump 14. apríla oznámil, že nariadil zadržanie platieb pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za to, že nezvládla situáciu okolo epidémie nového koronavírusu. WHO vtedy obvinil z toho, že je "veľmi naklonená Číne".

Trump nedávno Peking obvinil zo zatajovania informácií o koronavíruse, hoci v minulosti Čínu v tejto súvislosti chválil. Prvé prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zaznamenali koncom decembra 2019 v čínskej provincii Wu-chan.