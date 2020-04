Odklepnuté: Ústavný súd súhlasil s väzbou pre obvineného Kajetána Kičuru

Ústavný súd (ÚS) SR v stredu súhlasil so vzatím do väzby bývalého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru.

Vyhovel tak žiadosti generálneho prokurátora. Kajetán Kičura, ktorý je sudcom s pozastaveným výkonom funkcie, je obvinený z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. O rozhodnutí ÚS informoval médiá jeho predseda Ivan Fiačan.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obvinil v utorok (21. 4.) Kajetána Kičuru z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Keďže obvinený je sudcom, aj keď s pozastaveným výkonom funkcie, musel vo veci väzby rozhodnúť aj ÚS. Obvinenému pritom umožnil vyjadriť sa k žiadosti generálneho prokurátora.

"Plénum na neverejnom zasadnutí po tajnom hlasovaní rozhodlo, že dáva súhlas na vzatie obvineného sudcu do väzby. Ústavný súd takto rozhodol z dôvodu, že nebola preukázaná existencia takých okolností, ktoré by znamenali nejaký zásah orgánov činných v trestnom konaní do súdnej moci. Ústavný súd prihliadol aj na to, že tento obvinený sudca má nepretržite prerušený výkon funkcie sudcu od roku 2012 a skutky, za ktoré je obvinený, nesúvisia s výkonom sudcovskej funkcie," uviedol Fiačan.

Následne bude o návrhu na väzobné stíhanie Kajetána Kičuru rozhodovať Špecializovaný trestný súd (ŠTS). "Úrad špeciálnej prokuratúry ešte dnešného dňa v nočných hodinách doručí sudcovi pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Banská Bystrica návrh na vzatie obvineného do väzby," potvrdil novinárom prokurátor ÚŠP Vladimír Kuruc.

Polícia v utorok zadržala Kajetána Kičuru spolu s ďalšími dvoma osobami pre podozrenie z korupčnej trestnej činnosti súvisiacej s činnosťou SŠHR. Z funkcie predsedu SŠHR ho nová vláda na návrh ministra hospodárstva odvolala 24. marca. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu. Kajetán Kičura odmietol obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ešte v marci začala trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave.