Premiér poslal tvrdý odkaz Sulíkovi: Čo si myslia o rozhodnutí Cigánikovej ďalší poslanci?

Spor strán SaS a OĽaNO pokračuje. Najnovšie rozdúchala vášne poslankyňa liberálov Jana Cigániková (36), ktorá nechce hlasovať za programové vyhlásenie vlády (PVV).

Bola vám vyplatená OČR? Koľko dní ste čakali? Prišli vám peniaze v poriadku? Napíšte nám na tip@novycas.sk a nezabudnite pripojiť svoj telefonický kontakt!

Nepáči sa jej bod o jednej zdravotnej poisťovni. Premiér Igor Matovič (46) nezostal nič dlžný svojej povahe a lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi (52) cez médiá odkázal, aby si stranu skonsolidoval. Cigánikovej v PVV prekáža bod, ktorý sa pohráva s myšlienkou jednej zdravotnej poisťovne. Vyhlásenie preto odmieta podporiť a chce si uplatniť výhradu vo svedomí. „Nie som nadšená, nie je mi to príjemné, ale do politiky som išla presadzovať veci, ktorým verím,“ povedala poslankyňa s tým, že za vyhlásenie zahlasuje len vtedy, ak by jej hlas chýbal na jeho schválenie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Premiéra rozhodnutie Cigánikovej nepotešilo. Sulíkovi odkázal, aby si určité veci v SaS skonsolidoval čím skôr. „Držím palce Richardovi Sulíkovi, aby nastavil mód fungovania v rámci svojej strany či aj poslaneckého klubu alebo aj mimo neho. Aby bolo čo najmenej odkazov cez facebook, čo najmenej otvorených listov, kde sa podpíše štátny tajomník za tú konkrétnu stranu a vyzýva svoju vlastnú vládu,“ povedal Matovič a hneď dodal, že tlaky záujmových skupín rozobrať jednotlivé poslanecké kluby, akýmkoľvek spôsobom rozkolísať jednotu poslaneckých klubov a tejto vlády sú obrovské.

Cigániková sa bráni, že žiadne záujmové skupiny za jej rozhodnutím nestoja. Sulík ju v jej rozhodnutí podporuje. „Rozhodla sa uprednostniť svoje ústavné právo pred poslaneckou disciplínou a ja to rešpektujem,“ povedal šéf liberálov.

Čo si myslia poslanci?

Anna Zemanová, SaS - Mrzí ma to

- Samozrejme, že ma mrzí, ak jeden z poslancov má pocit sklamania a chce si uplatniť výhradu svedomia pri hlasovaní. Ja ju nemôžem nijakým spôsobom nútiť.

Jozef Pročko, OĽaNO - Nech nehlasuje

- V klube sme si to prešli a PVV všetci podporíme. Nie je tam ani jeden človek, ktorý by to nepodporil. Pani Cigánikovú neriešim, je to jej právo. Keď sa jej nepáči, nech nehlasuje.

Petra Krištúfková, Sme rodina - Je to otázka na ňu

- Za PVV, samozrejme, zahlasujem a rovnako zaň zahlasujú aj všetci poslanci z klubu Sme rodina. Čo sa týka pani Cigánikovej, tak to je otázka priamo na ňu.

Juraj Šeliga, Za ľudí - Je to jej právo

- Podporím PVV. Určite by sme si vedeli predstaviť ešte niekoľko ďalších zmien, ale sme koaličná vláda, išli sme na hranu možného. Je to otázka na stranu SaS, ale vnímam to ako právo pani poslankyne.