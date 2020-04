Adela Vinczeová ukázala veľké srdce: Ľudí, ktorých postihla korona kríza, podporila štedrou sumou

Ukázala veľké srdce! Koronavírus, ktorý už niekoľko mesiacov vyčíňa po celom svete, zasiahol aj Slovensko.

Dosahy sú nielen zdravotné, ale aj finančné a tí, ktorí si to môžu dovoliť, sa rozhodli prispieť do Fondu vzájomnej pomoci, ktorý je zriadený na Úrade vlády SR. Nemalú sumu na tieto účely venovala aj moderátorka Adela Vinczeová (39). Okrem toho, že patrí medzi moderátorskú špičku a na svojom konte má mnohé úspešné televízne projekty, svoje zarobené peniaze neváha dať aj ľuďom, ktorí to potrebujú.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Vytvorenie Fondu vzájomnej pomoci, ktorý je zriadený na Úrade vlády SR, ohlásil predseda vlády Igor Matovič 1. apríla. Do fondu môže prispievať každý, kto chce pomôcť ľuďom postihnutým korona krízou. Zriadenie tohto fondu však vyvolalo aj vlnu nevôle medzi politikmi, ale napriek tomu na transparentný účet prispievajú stovky ľudí, firiem či spolkov. Medzi finančnými darcami svieti aj meno Adely Vinczeovej.

Obľúbená moderátorka prispela nemalou sumou 1 000 eur. Keď ju Nový Čas oslovil, nechcela sa k tomu vyjadrovať. Isté však je, že už dlhé roky je povestná svojím dobrým srdcom a prispela už na mnohé charitatívne projekty, prípadne ich podporila svojou popularitou. Ako priznala už dávnejšie, s prosbou o pomoc sa stretáva často. „Našla som si spôsob, ako pomáhať ľuďom, ktorí ma o pomoc žiadajú. Že už to nie je len o financiách, ale väčšine z nich, keď je nejaký problém, normálne platím terapie,“ povedala už pred pár mesiacmi Novému Času moderátorka, ktorá sa vo svete médií a šoubiznisu pohybuje už desaťročia a je zárukou profesionality a kvality.

Hviezdi v megaprojektoch

Svoju štedrosť si teda môže dovoliť, hoci nie všetci dobre zarábajúci ľudia zmýšľajú šľachetne ako ona. Adela má na svojom profesionálnom konte megaprojekty, ako sú Slovensko hľadá SuperStar, Let´s Dance či Česko Slovenská SupeStar, kde získala kráľovské honoráre. Jej hviezda stále žiari rovnako silno ako na začiatku kariéry a je tvárou relácií Dvaja na jedného, Chart Show, talkshow Trochu inak. Pred pár mesiacmi oprášila moderovanie s kamarátom Sajfom vo Fun rádiu a minulý rok sa vrátila aj do šou Milujem Slovensko.