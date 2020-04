Slováci sa dočkali vytúženého okamihu a vyrazili do obchodov: Čo sme si kúpili ako prvé

Dlhé týždne sa museli bez niektorých vecí zaobísť, teraz si to potrebujú vynahradiť!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Zatvorenie obchodov v súvislosti so šírením koronavírusu prinútilo mnohých Slovákov vydržať bez nakupovania v kamenných predajniach.Kam sa ľudia vybrali, čo si odtiaľ odniesli a čo na to samotní obchodníci? Vedeli sa na znovuotvorenie pripraviť aj v krátkom čase, alebo mali problémy?

Karolína (38) z Košíc - Ligurček Otvoriť galériu Karolína Zdroj: kz

Karolína (38) z Košíc sa nevedela dočkať, kedy pôjde na svoj obľúbený trh, ktorý bol doposiaľ zavretý. „Chcem podporiť poľnohospodárov a ako prvé som si kúpila priesady ligurčeka lekárskeho, ktoré poznáme ako vegetu. Kus stál 1,5 eura,“ ukázala nadšene. Radosť však neskrývala ani samotná trhovníčka Martina (40) z Košíc. „Som rada, že konečne môžeme predávať, veď je už najvyšší čas. Všetky opatrenia sú mi známe a ponúkame tovar v dostatočnej vzdialenosti od seba. Samozrejme, máme rúška a používame dezinfekčné prostriedky,“ prezradila.

Barbora (23) z Lučenca - Rifle a náušnice Otvoriť galériu Barbora Zdroj: kz

Barbora (23) z Utekáča si prišla nakúpiť do jedného z lučeneckých obchodíkov rifľovú bundu a náušnice. „Som veľmi rada, že už sú otvorené aj malé obchody. Som toho názoru, že by sme mali podporiť malých miestnych podnikateľov, nakupovať u nich a nie v hypermarketoch,“ povedala Barbora.

Majiteľka obchodu s oblečením Janka (42) počas toho, ako mala mesiac zatvorenú predajňu, šila rúška. Tie spolu s iným oblečením predávala cez internet a prostredníctvom sociálnych sietí. „Užívala som si voľno, ale som rada, že som už svoj obchod mohla otvoriť. Chýbal mi najmä kontakt s ľuďmi. Navyše som zvykla robiť v predajni všelijaké kurzy a s tými som musela skončiť, čo ma mrzelo. No zrejme ich začnem robiť online,“ uviedla sympatická obchodníčka, ktorá dokázala mesiac vyžiť najmä vďaka tomu, že predávala rúška. Pravidlá otvorenia predajne pochopila a riadila sa nimi.

Judita (35) z Lučenca - Knihy

Ako prvé si Judita (35) išla kúpiť do kníhkupectva novú knižku. „Teším sa, že konečne otvorili aj malé predajne. Veľmi mi to chýbalo. Vo veľkých hypermarketoch predsa len nemajú všetko. Prišla som si kúpiť knižku a už sa teším, ako sa na ňu doma vrhnem,“ prezradila Lučenčanka. Majiteľka kníhkupectva Monika (43) hovorí, že zatvorenie predajne zvládali veľmi ťažko. „Sme rodinná firma a štát nám neprispel. Má to na nás teda veľký dopad,“ ozrejmila podnikateľka. Dodáva, že ju potešilo, že konečne mohla svoje kníhkupectvo otvoriť a presne si naštudovala, čo všetko je potrebné predtým urobiť.

Manželia Stanislav (49) a Ingrid (49) z Lučenca - Tepláky Otvoriť galériu Stanislav a Ingrid Zdroj: mf

Manželia Stanislav (49) a Ingrid (49) navštívili ako prvý obchod svoju obľúbenú športovú predajňu, kde sú stálymi zákazníkmi. Stanislav si chcel kúpiť tepláky. „Konečne si môžeme kúpiť aj niečo iné ako potraviny. Chápeme všetky opatrenia a sú dobré, ale sme už radi, že sa postupne uvoľňujú,“ povedal manželský pár.

Keď musela majiteľka predajne Kornélia (47) zatvoriť svoj obchod, brala to najskôr ako oddych, no po pár dňoch sa situácia zmenila. „Keď som sa dozvedela, že sa všetko zatvára, bola som veľmi sklamaná a nešťastná. Mala som niečo ušetrené, ale bolo treba toho mnoho vyplatiť a peniaze sa rýchlo minuli. Som teraz v ťažkej finančnej situácii,“ opisuje Kornélia. Otvorenie predajne uvítala, no dáva pozor, aby boli dodržané všetky hygienické opatrenia. „Celý obchod som spolu so zamestnankyňou vydezinfikovala,“ doplnila s tým, že si vytlačila všetky opatrenia, ktoré musí dodržiavať.

Miroslava (43) z Nových Zámkov - Topánky Otvoriť galériu Miroslava Zdroj: mf

Miroslava (43) z Nových Zámkov rovnako využila hneď prvý deň otvorenia predajní - nové topánky totiž potrebovala ako soľ. „Mala som len zimné, ostatné sa mi rozpadli. Už som nevedela vydržať, ja mám aj problémy s nohami, tak mi dlho nevydržia a v tých zimných mi bolo už teplo. Tak sa teším z nákupu,“ prezradila.

Majiteľka predajne otvorila síce s nádejou, prvý deň však veľa zákazníkov nemala. „Ani som to nečakala, ľudia si ešte musia zvyknúť. Mala som dve prevádzky, jednu som však musela zrušiť, dúfam, že aspoň jednu udržím,“ krúti hlavou Daniela Balogová (52). Hygienické predpisy si poriadne naštudovala. „Mám to celé vytlačené tu pred sebou, základné pravidlá visia i na dverách aj v predajni. Ľudia sú zatiaľ disciplinovaní a správajú sa ukážkovo. Len pevne verím, že sa to rozbehne,“ dodáva majiteľka predajne s obuvou a textilom.

Viktor z Bratislavy - Krmivo na ryby Otvoriť galériu Viktor Zdroj: den

Viktor sa nevedel dočkať, kým otvoria predajňu s rybárskymi potrebami. „Už naplno chodím na ryby a fungoval som zo zásob, čo som mal. Ale začali mi chýbať krmivá a nástrahy, háčiky... Preto som rád, že som konečne mohol nakúpiť a ešte dnes vyrážam na Malý Dunaj na mreny a pleskáče. Samozrejme, to, čo som dnes nakúpil, to neminiem dnes. To sú zásoby, keby nám to tu Matovič znova zavrel,“ hovorí.