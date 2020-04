Detaily 1. fázy uvoľňovania ekonomiky! Živnostníci otvorili so zmiešanými pocitmi: Čo sa môže a čo nesmie

Radosť aj množstvo otázok. Takto by sa dali zhrnúť pocity drobných predajcov, ktorí včera po dlhých týždňoch otvorili svoje prevádzky či športové areály.

Presné usmerenie vydal úrad hlavného hygienika až v stredu dopoludnia, keď už mnohí zarezávali vo svojich obchodíkoch. No aj tak v ňom na mnohé otázky nenašli odpovede. Najväčší chaos vzniká nielen ohľadom športovísk, ale aj skúšania odevov a obuvi.

Predajne otvorené

obchody s potravinami vrátane mäsiarstiev, pekární a zelovocov, predajne nápojov bez možnosti konzumácie v prevádzke

drogérie

lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

obchody s potravinami pre dojčatá

obchody so špeciálnymi potravinami

očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne

predajne novín, časopisov a tabaku

výdajne e-shopov

čerpacie stanice

galantérie a predajne metrového textilu

predajne a servisy bicyklov

stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2 000 m2

kvetinárstva, záhradníctva a predajne záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2 000 m2

vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia - so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste

prevádzky s textilom

prevádzky obuvi

Čo nie je jasné?

- V pôvodnom usmernení bolo napísané, že prevádzkach obuvi a odevov je zakáz skúšania tovaru. Viacerí obchodníci sa na nás obrátili s otázkou, čo majú robiť, ak zákazníkovi nesadne veľkosť. V stredu popoludní prišlo z Úradu verejného zdravotníctva uprednostnenie. „Platí, že obuv je možné skúšať na ponožku, respektíve pančuchu,“ píše sa v stanovisku s tým, že oblečenie nie je možné skúšať.

Služby - otvorené

pošty

predajne telekomunikačných operátorov

stánky s rýchlym občerstvením

jedálne a reštaurácie, predajne nebalenej zmrzliny, cukrárne, kaviarne, bary, bistrá, ale len ak jedlo balia zákazníkovi so sebou, do reštaurácií nesmú zákazníci vstupovať, ani jedlo konzumovať na terasách reštaurácií

pobočky bánk, poisťovní a lízingových spoločností

práčovne a čistiarne odevov

pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá

stanice technickej a emisnej kontroly, autoservisy a pneuservisy

kľúčové služby

zberné dvory

servisy výpočtovej techniky

ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb

veterinárne ambulancie aj predajne krmiva pre zvieratá

donáškové služby

taxislužby prepravujúce tovar či predmety; preprava osôb taxíkmi nie je povolená

odťahové služby

advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

služby čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR

služby colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb

služby vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí)

Čo nie je jasné?

- Podľa prezidenta Asociácie taxikárov Branislava Masára nie je jasné, ako uplatňovať návrh na podporu taxikárov v súvislosti s donáškou obedov pre seniorov. „O tomto by sme radi s vládou komunikovali, pretože nepoznáme presné nastavenia. Nevieme ani, či to budú taxikári roznášať povinne alebo dobrovoľne. Nepoznáme detaily tohto konceptu ani ohľadom zabezpečenia zábran v taxíkoch a nikto to s nami dopredu nekonzultoval,“ vysvetlil. Premiér prisľúbil spresnenie tejto pomoci seniorom na ktorej budú participovať aj reštaurácie.

Obchodné centrá - otvorené

všetky predajne potravín a nápojov vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste

drogérie

lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok

očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú súčasťou predajne

predajne novín a tlačovín

predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií

prevádzky telekomunikačných operátorov

prevádzky reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, musia však jedlo len baliť zákazníkom so sebou

prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a lízingových služieb vrátane sprostredkovania týchto služieb

prevádzky internetových obchodov (e-shop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškové služby

práčovne a čistiarne odevov

prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi

Čo nie je jasné?

Kým kamenné predajne sa tešili z otvorenia, majiteľom prevádzok, ktoré majú do 300 metrov štvorcových, zostali oči pre plač. „Myslím si, že podmienky otvárania predajní, ktoré oznámila vláda, sú zmätočné. Napríklad, môžu byť otvorené prevádzky do 300 m2, ale prečo nie tie, ktoré sú v nákupných centrách?“ pýta sa Viktor, vedúci fotopredajne ProLaika.

Športoviská - otvorené

vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva

Viacerí sa nás obrátili s otázkou, ktoré športy je teda možné prevádzkovať a ktoré nie. Či na futbalovom ihrisku môžu trénovať samostatne hráči, alebo či si na kurte môžete zahrať štvorhru. „Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s ministerstvom školstva v súčasnosti pracuje na presnej špecifikácii zoznamu bezkontaktných športov aj s náležitými podrobnosťami,“ píše sa v stanovisku.

Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná: