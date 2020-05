Stanka robí z jednoduchých čmáraníc umelecké kúsky: Detské kresbičky zvečňujem do šperkov!

Bežnú činnosť malých detí v rámci zábavy povýšila na hotové umenie!

Šikovná mamička Stanislava Sabová (31) z Močenka vyrába šperky podľa detských kresieb, ktoré vyzerajú niekedy ako čmáranice. Vznikajú tak neopakovateľné kúsky s pridanou hodnotou. Pamiatku na detstvo svojich lások nosia rodičia po celý život na krku.

Netradičné a milé šperky začala šikovná Stanka (31) vyrábať pred piatimi rokmi. Nakopla ju do toho vlastná dcéra Tanya (9). „Vtedy po prvý raz napísala slovo mama a pre mňa to bolo také vzácne, že som ho chcela mať zvečnené,“ opisuje vznik prvého náhrdelníka. Do väčšieho tvorenia stačilo už len málo.

„Dala som ho na internet a začali sa mi ozývať mamičky, ktorým som vyrábala detské nápisy a prirodzene to prešlo až ku kresbám. Ohlas je veľmi dobrý, sú dni, keď nestíham odpisovať. Stačí, ak mi pošlú fotku kresby, a ak treba, zjednoduším ju, prekreslím. Niekedy sa šperk musí upraviť, pretože nemôže pri nosení ublížiť, mať ostré hrany a podobne,“ vysvetľuje Stanka.

Inšpiruje ju dcérka

Výroba takéhoto skvostu je individuálna, záleží aj na náročnosti. „Snažím sa, aby bol šperk u majiteľa do dvoch týždňov, maximálne do mesiaca,“ vraví. Podľa nej sú všetky veľmi milé a nevedela by si vybrať, ktorý je ten naj, lebo sú nakreslené s láskou. Netradičné šperky si u nej môže objednať každý.

„Ceny sú od 35 eur, materiál je striebro 925. Cenu vždy každému vypočítam na mieru, každý obrázok je iný, inak zložitý, inú techniku musím použiť, takže je to veľmi individuálne,“ hovorí Stanka. A odkiaľ berie neustálu inšpiráciu? „Inšpiruje ma dcéra, stále niečo vymýšľame, vyrábame. Pokiaľ sa dalo, tak sme veľa cestovali po Slovensku, spoznávame hrady, zámky, zrúcaniny, prírodné zaujímavosti,“ zakončí.