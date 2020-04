Ivana prevádzkuje butik a prenajíma apartmány: Ako pre Slovákov pripravujeme sezónu v Chorvátsku

Dostaneme sa v lete na dovolenku do Chorvátska? Túto otázku si kladú tísicky Slovákov, ktorí si tu už rezervovali ubytovanie a snívajú o otvorení hraníc.

Kým Česi už rozbehli rokovania o možnej výnimke vycestovania, Slovensko ich ešte ani nezačalo. Slovenka Ivana (33), ktorá žije a podniká na Makarskej riviére, pre Nový Čas prehovorila o tom, ako sa na Jadrane pripravujú na letnú sezónu. Ivana pochádza z Bratislavy, jej otec je však Chorvát a tak letné prázdniny trávila v Drveniku, ktorý leží priamo na Makarskej riviére. Tu si našla aj muža svojich snov.

Spolu s ním sa rozhodli, že si kúpia dom, ktorý budú prenajímať. „S manželom prevádzkujeme v lete butik s oblečením a suvenírmi a päť apartmánov,“ hovorí Ivana o svojich podnikateľských aktivitách v Chorvátsku. Ak si niekto myslí, že si takto dokážu zarobiť peniaze na celoročné živobytie, veľmi sa mýli.

„Možno tí, ktorí majú veľké hotely. Ja a manžel sme roky chodili na zimu robiť do rakúskych Álp. Keď prišlo prvé dieťa, už sme nemohli,“ vysvetlila s tým, že dnes majú rok rozvrhnutý inak. Prvé štyri mesiace renovujú priestory, od mája otvárajú butik a sezónu, ktorá trvá do októbra, a v novembri ešte pomáhajú pri zbere olív.

Slováci zatiaľ rezervácie nerušia

Koronavírus zasiahol aj Chorvátsko a poriadne to zamáva aj s jeho ekonomikou. Domáci stále veria, že v júli sa podarí sezónu spustiť. „Všetci dúfame, že otvoríme hranice, kedže pravdepodobne budeme jediná prímorská destinácia, kam zavíta množstvo Slovákov a Čechov. Aspoň zatiaľ o tom hovorí náš minister turizmu,“ prezradila sympatická Slovenka, ktorá však jedným dychom dodala, že niektoré krajiny už zrušili rezervácie.

„U nás v Drveniku hotel nepodpísal zmluvu s Francúzmi. Poľské agentúry tiež odvolali dovolenky. Slováci a Česi zatiaľ nie,“ podotkla Ivana, ktorú teší fakt, že chorvátsky premiér Plenković už riešil situáciu s českým kolegom Andrejom Babišom. Chorváti sa s blížiacim letom tešia aj z poklesu počtu nakazených. Veria, že pekné počasie koronavírus nakoniec porazí. Napriek tomu sa pred otvorením sezóny chystajú na prísne opatrenia.

„Zatiaľ hovoria o tom, že čašníci, predavači, vodiči a recepční by mali nosiť aj v lete rúška a rukavice. Otvorené by mali byť len reštaurácie a kaviarne, ktoré majú terasy a kde sa dá urobiť 2-metrový odstup medzi stolmi,“ ozrejmila Ivana s tým, že dúfa, že v lete povestné pláže pri „slovenskom mori“ nezostanú prázdne. Inak mnohí ľudia padnú na hranicu chudoby, a to nielen tí, čo pri mori priamo bývajú, ale aj tisícky tých, ktorí dochádzajú na sezónne práce vo vnútrozemí.

Chceme vytvorenie koridorov do Chorvátska

Roman Berkeš, riaditeľ Slovenskej asociácie cestovných kancelárií

Členské cestovné kancelárie sa budú riadiť oficiálnymi vyjadreniami kompetentných orgánov a podľa toho prispôsobovať ponuku zájazdov pre letnú sezónu. Sme v spojení s kolegami z asociácie ACK ČR a participujeme na projekte vytvorenia koridorov aj do Chorvátska. V najbližších dňoch budeme mať navrhnutý projekt. Jednáme s veľvyslanectvami SR v Grécku a Turecku (postupne oslovujeme ďalšie) o spôsobe poskytovania bezpečných služieb pre klientov cestovných kancelárií.