Hnus! Z Bodvy sa stalo plávajúce smetisko: Kto bude riešiť otrasnú situáciu?

Rieka Bodva sa opäť topí v odpade. Plasty z alkoholu a minerálok až do výšky pol metra a ďalšie hromady smetia vrátane vyhodených spotrebičov sa nachádzajú pri vstupe do Slovenského krasu, ktorý je národným parkom.

Kto bude plávajúci odpad riešiť? Otrasná situácia sa opakuje prakticky každý rok pri topení snehu a zdvihnutí hladiny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Trvá to už desaťročia, pričom odpad tu naplavuje riečka z vyššie položených obcí. Pred dvoma rokmi sem s istením vypomáhali aj dobrovoľní hasiči, no pokuty - aj mastnejšie - zrejme nezaberajú,“ uviedol strážca národného parku Juraj Popovics. Potvrdil však, že samotný tok Bodvy už nie je v jeho ochrannom pásme, pričom všetok neporiadok je uväznený pod popadanými stromami a vytvára tam umelú hrádzu.

Chystajú brigádu

Marián Dzúrik, starosta obce Jasov, pod ktorou sa megasmetisko nachádza, o tom vie svoje. „Nie je to len od nás, ale aj z vyššie položeného Medzeva, čo, samozrejme, nie je dobrou vizitkou našich občanov. Zatiaľ sme v rozpočtovom provizóriu a navyše v krízovom stave pandémie, čiže k rigádam sa dostaneme až nekôr. Určite však na to vyčleníme aktivačných pracovníkov,“ vraví.

Znečisťovateľom pritom hrozia pokuty a len dobrovoľníci to určite nezvládnu. „Je to v kompetencii obcí, v katastri ktorých došlo k znečisteniu. Starostovia to dobre vedia, pretože Inšpekcia životného prostredia ich za to aj pokutuje. Napriek tomu sa aj naši zamestnanci zúčastnia na brigádach. Určite nevyčistia celý tok a o týždeň tam bude znovu odpad,“ povedal hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Ten vie svoje aj o množstve odpadkov v nádrži Ružín, ale stoka smetia vlani vznikla taktiež v Prielome Hornádu.