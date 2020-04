Trenčín vytiahol nafukovacie Anče, Slovan čaká na povolenie

Skvelý nápad! Vedenie futbalového AS Trenčín rieši situáciu s korona krízou originálnym spôsobom.

Namiesto toho, aby hráčov vyhnali individuálne trénovať do prírody medzi ľudí a rodiny s deťmi, snažia sa im poskytnúť optimálne podmienky v ich akadémii.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na tréningu nechýbajú hráčom ani rôzne pomôcky. Medzi nimi ani nafukovacie Anče. Mediálny manažér AS ale prízvukuje, že ide len o bezkontaktný tréning v malých skupinkách.

„Takouto formou fungujeme už cca dva týždne. Stále sa však jedná o individuálny tréning. Celý proces prebieha na dvoch ihriskách. Na stanovištiach na ploche sa zdržiavajú vždy len dvaja, maximálne traja hráči. Vždy sú medzi nimi dva metre rozostupy. Šatne, posilky či sociálne zariadenia sa nevyužívajú. Hráči len prídu na ihrisko a odmakajú si svoju dávku,“ vysvetlil pre Nový Čas Galajda. Celú situáciu racionálne zdôvodnil.

„Drvivá väčšina našich futbalistov pochádza zo zahraničia. Bývajú v husto osídlených oblastiach. Akonáhle by sme ich vyhnali individuálne trénovať kade-tade, vznikol by chaos, lebo by sme ich vyhnali medzi ľudí. Napríklad aj Bratislava je z veľkej časti teraz prázdna, ale ľudia si robia výlety na hrádzu. Niečo podobné máme aj v Trenčíne. Nechceli sme hráčov vyhnať medzi rodiny s deťmi. Na oficiálny tímový tréning potrebujeme dostať zelenú od Únie ligových klubov,“ uzavrel.

Čaká aj Slovan

„V Slovane sme zatiaľ netrénovali, ani trénovať nebudeme, pokiaľ nedostaneme povolenie od ÚLK. Sme s nimi v kontakte. Vedenie pracuje na celoligovom manuáli, ktorý by mal byť smerodajný pre všetky kluby,“ uviedol pre Nový Čas mediálny manažér ŠK Slovan Bratislava Tomáš Schugerl.