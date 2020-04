Pocisková a Tůma vyrazili k vode: Nela bonzovala, týmto by sa Filip určite nechválil

Dali sa na nový šport! Speváčka Nela Pocisková (29) a herec Filip Tůma (42) sa ani počas korona krízy nenudia.

Vyrazili k vode, kde si vyskúšali pádlovanie. Okrem prominentných rodičov si rád zavesloval aj ich synček Hektor (3,5). Nele Pociskovej a Filipovi Tůmovi okrem synčeka Hektora robí radosť aj dvojročná dcérka Liana. Speváčka a herec však netrávia spoločný čas len doma, ale aj v prírode. „Prvýkrát dnes nasadám,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti Nela k záberu, kde sedí na vodnej hladine na pádle a drží veslo.

Dvojnásobná mama sa zabávala najmä na svojom partnerovi. „Áno, áno, nespadla som ja, ale on. Kto by to bol povedal, čakala som, že sa dnes vykúpem,“ bonzla so smiechom Nela, ktorá tým mala na mysli nešikovné športové pokusy Filipa Tůmu. Herec sa však „hecol“ a podarilo sa mu napokon plaviť bez pošmyknutia. Na plavbu pribral aj synčeka. „Jasné, že aj Hektorko musel skúsiť, ale iba pri brehu, lebo sme zabudli vestu, ja som bola pripravená skočiť,“ uviedla k milej snímke Nela.