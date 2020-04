Po búrlivom manželstve čakajú na poslednú bodku: Prachař príde o dcérku a tým to nekončí

Manželia Jakub (36) a Agáta (34) Prachařovci spolu nežijú v jednej domácnosti už viac ako pol roka.

Po nesvároch išli od seba a podali žiadosť o rozvod, ktorý však zbrzdila pandémia. Súdy tak fungujú obmedzene a právnici musia čakať. Aj tak však ako sa zdá, majú manželia v rozdelení majetku, starostlivosti o dcérku Miu (2) a v priezvisku úplne jasno.

Žiadosť o rozvod Prachařovcov čaká na poslednú bodku. Napriek tomu, že už majú iných partnerov, snažia sa spolu vychádzať, aj keď je to limitované. Rozvod tak zatiaľ neprebehol, ale manželia majú už jasno, ako príde k finančnému vyrovnaniu a iným dohodám. Ako povedala Agáta, po rozvode bude mať opäť priezvisko Hanychová, ale dcérka Mia, ktorej otcom je Prachař, bude mať jeho priezvisko Prachařová. Rovnako tak sa podľa zdroja denníka Blesk dohodli, že bude dcérka zverená Agáte a otec ju môže kedykoľvek vidieť a pomáhať so starostlivosťou.

Čo sa týka spoločného domu s bazénom, kde Hanychová s deťmi žije, ten má zostať jej a deťom a Prachař tak dostane finančné vyrovnanie. „Som si istá, že obaja to už chceme mať za sebou, a tak nejako si oddýchneme. Je to už pre oboch dlhé a karanténa nám to ešte pretiahla. S Jakubom komunikujem v rámci možností, hlavne kvôli deťom, ktoré si berie. Minulý týždeň mal u seba aj Krišpína. Určite to nie je tak, že si denne voláme alebo spolu ideme na kávu, ale ako hovorím, komunikujeme spolu,“ priznala Blesku brunetka.

Zatiaľ čo Prachař randí s modelkou Denisou Dvořákovou, Agáta je už nejakú dobu šťastná po boku kameramana Marka, s ktorým „vyfasovala“ aj jeho dve deti z predchádzajúcich vzťahov. „Už sme sa všetci spoznali a je to fajn. Čo viem, ale určite je, že ďalšie deti už nechcem,“ uzavrela.