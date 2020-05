Historické budovy v Hnúšti sa využívali vyše 100 rokov, teraz chátrajú: Nové plány na ich využitie!

Chcú vrátiť život do starých budov. V Hnúšti plánujú pretvoriť obrovský priemyselný areál, v ktorom naposledy sídlili Slovenské lučobné závody, na mestské múzeum.

Mestké múzeum má predstavovať priemyselnú históriu regiónu a návštevníkom priblížiť aj samotný proces chemickej výroby, či spracovania železnej rudy. Pomocnú ruku samospráve podal Banskobystrický samosprávny kraj a združenie Čierne diery.

Priemyselný areál v Hnúšti skrýva klenoty, o ktorých sa vôbec nevie, a to sa rozhodla miestna samospráva zmeniť. Keďže iba časť pozemkov a budov je využitá a sídli v nich niekoľko firiem, zvyšok len chátra. „Takto zachovaný komplex priemyselných budov z konca 19.storočia je skutočne unikát. Podobné fabriky v hospodársky vyspelejších regiónoch boli buď zbúrané, alebo prešli zásadnou rekonštrukciou pre potreby nových investorov. Tých má žiaľ Hnúšťa nedostatok, v dôsledku čoho zostali tieto budovy nedotknuté,“ uviedol Ondrej Lunter, podpredseda BBSK s tým, že sa pokúsia Hnúšti pomôcť využiť potenciál.

Oslovili preto združenie Čierne diery, ktoré mapuje podobné historické pamiatky, aby im pomohli. „Radi by sme iniciovali rokovanie so súčasným majiteľom o prenájme týchto nevyužívaných budov mestu tak, aby sme v týchto priestoroch pomohli vytvoriť mestské múzeum predstavujúce priemyselnú históriu regiónu ako aj samotný proces chemickej výroby, či spracovania železnej rudy,“ doplnil Lunter. Zámerom je hravou formou pre rodiny s deťmi vysvetľovať, ako sa kedysi spracovala ruda, či vyrábali chemické zlúčeniny. Návštevníci by sa dozvedeli o podmienkach, v ktorých ľudia kedysi žili v tomto regióne. Podľa primátora Romana Lebedu by takéto múzeum mohlo pritiahnuť celoslovenskú pozornosť a prilákať na Gemer množstvo nových turistov.

História areálu

Koncom 19. storočia zažila Hnúšťa a jej okolie nevídaný rozmach. V roku 1883 sa v areály vybudovala prvá koksová vysoká pec na Slovensku, v roku 1885 druhá a v roku 1892 tretia. Rima-muránsko-šalgotarianská účastinná spoločnosť dokonca postavila lanovú dráhu medzi vysokopecným závodom v Likieri a železorudnou baňou v Železníku. V tom období pracovali v areáli tisíce ľudí, vyrobilo sa tam najviac surového železa na Slovensku. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v dôsledku prvej svetovej vojny závod ukončil svoju činnosť. V 20-tych rokoch areál zmenil svojho majiteľa. Nemecký doktor Eugen Blasberg tam spustil chemickú výrobu. Išlo o spracovanie drevnej hmoty chemickou cestou (zuhličenie) a výrobu s tým spojených produktov. Po 1948 bol podnik zoštátnený. V 60. rokoch bol premenovaný na Slovenské lučobné závody. V roku 1992 sa rozdelil na dve samostatné spoločnosti, SLZ a Technickú gumu. Pracovalo tam okolo 2200 ľudí. Koniec prišiel v roku 2005, keď sa firma dostala do konkurzu.