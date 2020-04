Podnik bývalého hokejistu Štorka odoláva pandémii: Ľuďom držím fleky aj mzdy!

Súčasná situácia, v ktorej sa náhle ocitol celý svet, je pre každého extrémne náročná.

Svoje o tom vie aj bývalý hokejista HKM Zvolen Rastislav Štork (44), ktorý sa po skončení kariéry vrhol na podnikanie a v Stožku pri Detve prevádzkuje pneuservis. Pandémia koronavírusu sa dotkla aj jeho firmy, no zatiaľ s ňou statočne bojuje. Nikoho neprepustil a dokonca ani nikomu zo zamestnancov neznížil plat.

„Našťastie som po zavedení prísnych opatrení vlády nemusel zatvoriť celú firmu, ale stále nám fungoval rozvoz tovaru – v tomto prípade pneumatík, ktorý nebol predmetom opatrení,“ hovorí Rastislav Štork. Ako jeden z mála mohol zakrátko otvoriť celú prevádzku, samozrejme, pri dodržiavaní všetkých nariadení vlády. Rúška a dezinfekčné prostriedky sa stali základnou výbavou všetkých šoférov, ako aj celej prevádzky.

Pokles zákaziek

V mnohých firmách v súčasnosti bojujú o prežitie, preto siahajú zamestnancom na platy, alebo dokonca prepúšťajú. To však nie je prípad firmy Rastislava Štorka.

„Všetky ženy s malými deťmi išli na OČR. Ďalšia časť pracuje z domu,“ poznamenal podnikateľ. Ostatní zamestnanci ešte podľa neho čerpajú staré dovolenky. Firma naďalej funguje, hoci v súčasnej situácii možno očakávať pokles zákaziek.

„Objem v marci bol ešte v rámci normy,“ podotkol Štork, podľa ktorého je priskoro hodnotiť apríl, hoci je zrejmé, že obrat bude nižší ako obvykle. Z avizovanej štátnej pomoci podnikateľom k nemu nedorazilo ani euro: „V mojom prostredí doposiaľ nepoznám nikoho, komu by štát nejako finančne pomohol. Ja zatiaľ nečerpám nijakú pomoc.“

Otvoriť galériu Prevádzky na opravy a servis áut dostali výnimky a môžu fungovať. Zdroj: Jozef Fabo

Deti chce dať do školy

Podľa Štorka by štát nemal otáľať nielen s otváraním ďalších prevádzok, aby zachránil živobytie malým podnikateľom, ale ani s otváraním škôl. Najmä prvých stupňov a škôlok. „Bývam v rodinnom dome, čo má aktuálne veľké výhody. Moje deti sú doma už 5 týždňov, keby aj boli choré, tak sú už dávno zdravé, keďže COVID-19 má inkubačnú lehotu 14 dní. Učitelia sú doma takisto 5 týždňov a platí pre nich to isté ako pre naše deti. Ja si myslím, že deti ani učitelia už zdravší nebudú. Takže keď doveziem moje zdravé deti k zdravej učiteľke a potom ich z tej školy zase odveziem, tak by sa im nemalo nič stať. Okrem toho je známe, že na OČR je aj mnoho zdravotníckych pracovníkov, takže aj tu by bolo ďalšie pozitívum,“ priblížil svoj pohľad na aktuálne témy podnikateľ.

V tejto súvislosti tiež priznal, že sa už pomaly bojí zapnúť správy: „Takú silnú televíznu kampaň, ako má COVID-19, som ešte nezažil. Ľudia sú extrémne vystrašení. Zovšadiaľ sa valia len negatívne správy. Pomaly sa už boja aj nadýchnuť a ľakajú sa sami seba v zrkadle, keď sa náhodou zbadajú bez rúška!“

Rastislav Štork

Bývalý slovenský hokejový obranca (181 cm/94 kg), známy najmä z pôsobenia v drese extraligového klubu HKM Zvolen. V slovenskej reprezentácii odohral 8 zápasov a strelil 1 gól.