Odporca karanténnych opatrení tvrdil, že pandémia je politický trik: Hra osudu, ktorá zronila jeho rodinu

Pandémia koronavírusu rozosieva po svete strach, no napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí tomu neveria.

Jedným z nich bol aj Američan zo štátu Ohio. John McDaniel († 60) bol proti karanténnym opatreniam a kritizoval aj guvernéra. Iróniou osudu je, že muž sa koronavírusom sám nakazil. Približne dva týždne po tomto zistení chorobe podľahol, píše portál Metro.

John sa o svoje názory delil na sociálnych sieťach. "Ak ste paranoidní a bojíte sa, že ochoriete, ostaňte doma. Nám ostatným by to nemalo brániť žiť. Toto šialenstvo musíme zastaviť." Jeho profil bol zmazaný pre porušovanie pravidiel, no skeptické príspevky o COVID-19 zdieľalo mnoho ľudí.

Američan, ktorý považoval pandémiu za „politický trik" a karanténne opatrenia za „hovadinu", sa stal prvou obeťou koronavírusu v okrese Marion. Zanechal po sebe trúchliacu manželku a dvoch synov.