Slovenský volejbal vyhlásil najlepších hráčov: Premiérové víťazstvá

Mária Kostelanská a Peter Michalovič sa stali najlepšími volejbalistami SR v roku 2019.

Obaja premiérovo v kariére triumfovali v ankete Volejbalista roka, v ktorej hlasovali tréneri, funkcionári a novinári. Kostelanská a Michalovič na slovenskom volejbalovom tróne vystriedali Nikolu Radosovú a Emanuela Kohúta.

Medzi tímami anketu ovládli reprezentantky SR za postup do osemfinále majstrovstiev Európy a muži klubu VK Osmos Prievidza za zisk titul v ročníku 2018/2019. Najlepšími trénermi sa stali Marco Fenoglio (reprezentácie SR ženy) a Richard Nemec (kouč volejbalistov Prievidze).

Medzi juniormi cenu dostanú Tereza Hrušecká a Michal Zeman, za najlepšieho rozhodcu vyhlásili Juraja Mokrého. V plážovom volejbale medzi ženami triumfovali Natália Přidalová s Andreou Štrbovou a medzi mužmi Ľuboš Nemec s Patrikom Pokopcom. Cenu fanúšikov v online hlasovaní získali Michaela Španková a Filip Gavenda.

V ideálnej ženskej zostave roka sa ocitli Barbora Koseková, Mária Kostelanská, Nikola Radosová, Nina Herelová, Jaroslava Pencová, Karin Palgutová a Michaela Španková, medzi mužmi Juraj Zaťko, Tomáš Kriško, Matej Paták, Šimon Krajčovič, Peter Ondrovič, Peter Michalovič a Ľuboš Nemec.

Slovenská volejbalová federácia (SVF) pre pandémiu koronavírusu upustila od organizácie slávnostného galavečera a ceny víťazom odovzdá dodatočne. "Máme za sebou mimoriadne úspešný rok, naozaj historický a prelomový pre slovenský volejbal. Žiaľ, práve teraz nám aktuálna situácia neumožnila stretnúť sa na takom fóre, aké sme pripravovali a aké by si všetci aktéri zaslúžili. O to srdečnejšie však chcem všetkým oceneným zablahoželať k úspechom a poďakovať im za výbornú prezentáciu volejbalu na Slovensku. Pevne verím, že naša spoločnosť aj volejbalové hnutie vyjdú z tohto boja silnejší," povedal prezident SVF Martin Kraščenič a doplnil, že v roku 2019 do Siene slávy slovenského volejbalu neuvedú nových členov.

Mária Kostelanská ako smečiarka maďarského Vasasu Budapešť získala v roku 2019 národný titul a v Lige majstrov si zahrala v skupinovej fáze. "Ocenenie ma veľmi prekvapilo a o to viac potešilo. Pre mňa to rozhodne bol najúspešnejší rok v doterajšej kariére – s maďarským titulom, skupinovou fázou Ligy majstrov a predovšetkým fantastickými domácimi majstrovstvami Európy vo vynikajúcej atmosfére. Chcela by som sa poďakovať rodine a snúbencovi, ktorí vždy pri mne stáli, trénerom, spoluhráčkam aj fanúšikom a tiež všetkým, ktorí mi dali hlas. Všetkým patrí veľké ďakujem," odkázala 27-ročná volejbalistka, ktorú v Budapešti čaká už štvrtá sezóna po sebe," uviedla Kostelanská.

Univerzál francúzskeho Nantes Peter Michalovič sa stal najviac bodujúcim hráčom francúzskej Ligue A a bol platným členom reprezentácie SR na ME. "Veľmi si toto ocenenie vážim a teším sa z neho. Je to určitá satisfakcia za moju prácu, ktorú každodenne odvádzam. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým hlasujúcim, ktorí mi vyjadrili dôveru a tiež tým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu. Je mi ľúto, že sa tento rok neuskutoční slávnostný galavečer, pretože by som si to rád užil v spoločnosti dobrých ľudí; žiaľ, nedá sa nič robiť. Verím, že keď sa budem udržiavať na podobnej úrovni, tak by to mohlo vyjsť o rok a snáď už bude aj priestor na oslavu," povedal Michalovič.

Volejbalista roka 2019 - výsledky

Seniori

Muži: 1. Peter Michalovič (Nantes/Fr.) 205 bodov, 2. Juraj Zaťko (Nitra, Komárno) 143, 3. Tomáš Kriško (UNTreF Buenos Aires/Arg., Friedrichshafen/Nem.) 140, 4. Matej Paták (Chaumont/Fr.) 102, 5. Šimon Krajčovič (Lvi Praha/ČR) 42

Ženy: 1. Mária Kostelanská (Vasas Budapešť/Maď.) 165 bodov, 2. Nikola Radosová (Drážďany/Nem.) 130, 3. Nina Herelová (Bielsko-Biala/Poľ., Nancy/Fr.) 122, 4. Barbora Koseková (Pezinok, Nyíregyháza/Maď.) 105, 5. Michaela Španková (Strabag Bratislava, UKF Nitra) 81

Juniori

Chlapci: Michal Zeman (Myjava)

Dievčatá:Tereza Hrušecká (Pezinok)

Tréneri

Muži: 1. Richard Nemec 62 bodov, 2. Andrej Kravárik 49, 3. Richard Vlkolinský 38

Ženy: 1. Marco Fenoglio 89 bodov, 2. Michal Matušov 46, 3. Michal Mašek 29

Tímy

Muži: 1. VK OSMOS Prievidza 127 bodov, 2. reprezentácia mužov SR 99, 3. VK KDS-Šport Košice 55

Ženy: 1. reprezentácia žien SR 146 bodov, 2. Slávia EU Bratislava 94, 3. Strabag VC FTVŠ UK Bratislava 20

Rozhodca: 1. Juraj Mokrý 68 bodov, 2. Igor Porvazník 18, 3. Miroslav Sarka 11

Plážový volejbal

Muži: Ľuboš Nemec a Patrik Pokopec

Ženy: Natália Přidalová a Andrea Štrbová