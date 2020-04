Minister práce vydal pokyn: Na účty zamestnávateľov by mala už nabehnúť finančná pomoc

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v utorok (21. 4.) večer vydal pokyn, aby začali úrady práce nahadzovať do centrálneho registra zmlúv prvé dohody, aby v stredu ráno mohli odchádzať na účty zamestnávateľov peniaze na udržanie prvých pracovných miest.

Zrealizovaných už bolo prvých 720 dohôd, počas stredy alebo najneskôr vo štvrtok (23. 4.) by mali mať prví zamestnávatelia peniaze na svojich účtoch. Celkovo je na túto pomoc k dispozícii 1,4 miliardy eur, ale Brusel schválil strop až do výšky dvoch miliárd eur.

Ide o prvú finančnú pomoc, o ktorú sa mohli zamestnávatelia v čase koronakrízy uchádzať. "Ide o najväčšiu finančnú pomoc v histórii Slovenska. Pomoc sme mali schválenú už zhruba týždeň, ale museli sme počkať na to, kým bude zverejnená v európskom vestníku, lebo iba na základe neho sme mohli začať posielať peniaze," vysvetlil Krajniak. Zrealizovaných už bolo prvých 720 dohôd, počas stredy alebo najneskôr vo štvrtok (23. 4.) by mali mať prví zamestnávatelia peniaze na svojich účtoch. Rezort práce posiela platby zrýchlene. Krajniak zároveň uviedol, že postupovať takýmto spôsobom sa bude každý deň. "Zhruba 33 000 žiadostí bolo zaslaných a približne 18 000 je zúradovaných a zvyšné sú také, pri ktorých ešte pracovníci úradov práce sa dopytujú zamestnávateľov, ale priebežne to odstraňujeme," priblížil Krajniak.

Zamestnávatelia, ktorí žiadajú o príspevok na svojich zamestnancov, nebudú musieť v ďalších mesiacoch podpisovať opätovne dohody. "Už budú posielať len tzv. výkaz za príslušný mesiac, za ktorý budú znovu žiadať pomoc, iba vykážu na koľkých zamestnancov ju potrebujú a v akom rozsahu o ňu žiadajú. Ďalšie vyplácanie peňazí tak bude oveľa jednoduchšie," tvrdí Krajniak.

Okrem toho sa podarilo rezortu práce vyrokovať výnimku s EÚ. "Môžeme vyplácať pomoc aj pre tzv. podniky v ťažkostiach na zamestnancov. Či sú to samostatne zárobkovo činné osoby a majú zamestnancov, alebo sú to právnické osoby a majú zamestnancov a sú v ťažkostiach, tak budú môcť žiadať o túto pomoc," priblížil Krajniak. Nebude sa to však vzťahovať na živnostníkov, ktorí žiadajú pomoc sami na seba. "Faktom ale je, že by nevedel živnostník preukázať, ktorý je akoby samoživiteľ, že podnik nie je v ťažkostiach. Máme najatých účtovných a daňových poradcov, aby v call centre informovali každého žiadateľa tak, aby mohol peniaze dostať," priblížil Krajniak.

Formuláre aj metodika žiadostí o finančnú pomoc zamestnávateľom sa podľa slov ministra online upravujú. "Robíme to takým spôsobom, aby každý mohol poslať žiadosť, ľudia v call centre majú pokyny, aby radili, ako tú pomoc dostať, nie ako nedostať" doplnil Krajniak s tým, že od veľkých zamestnávateľov prišlo zatiaľ 17 žiadostí o finančnú pomoc.

Rezort práce pripravuje schému pomoci aj pre dohodárov, či jednoosobové "eseročky" a niektorých živnostníkov. V prípade dohodárov, by pomoc mohla ísť zo štátneho rozpočtu, ak nebudú môcť spadať pod európsku schému pomoci. "Podmienky zverejníme do konca týždňa," avizoval minister práce.

Parlament bude v stredu hlasovať aj o návrhu zákona, ktorým sa zavádza tzv. SOS dávka, rozširuje sa tzv. humanitárny fond rezortu práce. "Vytvárame SOS dávku, ktorá je určená presne pre tých ľudí, ktorí nespĺňajú podmienky doterajšej pomoci v súvislosti s koronakrízou. Objem prostriedkov sa bude zväčšovať. Máme individuálne prípady, aj pre týchto ľudí pripravujeme pomoc," podotkol Krajniak.