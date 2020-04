Andruskó vypovedal v prípade úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova: Zsuzsová po tých slovách vybuchla

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračoval v stredu proces v kauze vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka z roku 2010.

Pred senátom ŠTS vypovedal svedok Zoltán Andruskó, ktorého eskortovali z väzenia v nepriestrelnej veste. V súčasnosti si odpykáva právoplatný 15-ročný trest v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.

Trojicu obžalovaných z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy - údajného objednávateľa Romana Ostružlíka, Alenu Zsuzsovú, ktorá mala byť sprostredkovateľkou, a Vladimíra Mosnára, ktorý mal objednávku vraždy prevziať a zadať jej vykonanie, pozná. Zoznámila ich Alena Zsuzsová. S ňou sa Andruskó zoznámil zhruba pred desiatimi rokmi cez internetovú zoznamku. Mali k sebe priateľský vzťah.

Práve Alena Zsuzsová ho mala požiadať, aby Romanovi Ostružlíkovi, ktorý v tom čase kandidoval vo voľbách do NR SR, požičal peniaze na kampaň. Svedok mu požičal 5 000 eur a pomohol jemu aj Alene Zsuzsovej s internetom a telefónmi. Dostal vraj prísľub, že keď bude v parlamente, dostane nejaké štátne stavebné zákazky.

Andruskó tvrdí, že bol svedkom rozhovoru, ktorý si vypočul v aute medzi Romanom Ostružlíkom a Alenou Zsuzsovou. Ten sa jej údajne pýtal "prečo sa to ešte nestalo". "Ona potom zavolala niekomu a kričala do telefónu, že prečo to neurobili. Nevedel som, o čo ide," vypovedal svedok. Vtedy v aute sa vraj dozvedel o neúspešnom pokuse a bombe. Zariadila ju vraj Alena Zuzsová, ktorá sa mu tým mala pochváliť. Zhruba po týždni sa od kamaráta dozvedel, že niekto zavraždil hurbanovského exprimátora. Nevidel v tom logiku, lebo Roman Ostružlík kandidoval do parlamentu.

Všetci obžalovaní tvrdia, že sú nevinní a popierajú, že by sa na skutku akýmkoľvek spôsobom zúčastnili.

Alena Zsuzsová, ktorú na súd priviezli takisto v nepriestrelnej veste, argumentovala, že výpoveď Andruskóa je "absolútne klamstvo". Podľa nej so svedkom sa v tom čase poznala iba krátky čas a ak by bolo pravdou, čo vypovedal, určite by taký vážny telefonát neriešila pred ním a rozhodne sa nechválila bombou a likvidáciou Basternáka. Blud je podľa nej aj to, že Andruskó sa jej bál, keď údajne mala mať okolo seba "po zuby ozbrojených mužov". "Tak strašne sa ma bál, že sa mi strkal do zadku ďalších desať rokov?" reagovala na výpoveď Andruskóa obžalovaná. Popoludní sa už nechcela zúčastniť na procese a aj preto, že sa necítila dobre, čomu senát ŠTS vyhovel. Nechce sa však už zúčastňovať ani na ďalších pojednávaniach v tejto kauze.

"Výpoveď svedka Andruskóa považujem za zmes klamstiev a jeho teórií, čo on tušil a čo si dal iba dokopy. Na otázku predsedu senátu, či v tom aute zaznelo slovo vražda, odpovedal jasne. O likvidácii Basternáka mala Alena vraj hovoriť až po odchode Romana Ostružlíka. Je skutočne nepochopiteľné, aby s niekým, s kým sa poznala ledva mesiac, teda neznámemu človeku hovorila, že chce niekoho zabiť a akým spôsobom," konštatoval obhajca Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry. Výpoveď svedka označil za účelovú. Jeho klientka nemala žiadny motív na vraždu Basternáka. Pripomenul, že trpí panickou poruchou a to vylučuje taký trestný čin.

Exprimátora Basternáka zavraždili 9. júla 2010 vo večerných hodinách pred jeho domom. Zastrelil ho Štefan Kaluz, ku ktorému však chýbal objednávateľ a pomocníci. Za tých sa považuje práve trojica, ktorá sedí na lavici obžalovaných. Kaluz už bol právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody na 25 rokov. Rovnaký trest až doživotie hrozí aj im. Proces pokračuje v máji.