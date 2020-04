Španieli zatkli jedného z najhľadanejších bojovníkov Islamského štátu v Európe

Španielska polícia zatkla v meste Almería na juhu krajiny jedného z najhľadanejších bojovníkov militantnej teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Európe.

Egypťan, ktorý bojoval v radoch IS v Sýrii a Iraku, sa ukrýval v byte spolu s ďalšími dvoma osobami. Tie polícia taktiež zatkla a zisťuje ich totožnosť, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení z utorkového večera.

Zadržaný muž, ktorého totožnosť nezverejnili, sa podľa ministerstva objavil na propagandistických fotografiách IS násilného charakteru. "Zadržaný muž strávil niekoľko rokov v sýrsko-irackej oblasti a vykazuje špecifické charakteristické črty, ako napríklad extrémne násilný kriminálny profil, ktorý upútal pozornosť polície a spravodajských služieb v Európe," spresnilo ministerstvo.

Trojica podozrivých prišla na juh Španielska cez severnú Afriku a počas obdobia obmedzení prijatých pre pandémiu koronavírusu sa správala nenápadne - z bytu vychádzali jednotlivo a nosili ochranné masky.

Polícia sa snaží chytiť mnoho z desiatok španielskych moslimov, ktorí odišli do Sýrie a Iraku, aby bojovali v radoch IS a teraz by mohli spáchať útoky na domácej pôde, ako napríklad v Barcelone, kde v roku 2017 prišlo o život 16 ľudí.