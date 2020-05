Vlado Voštinár v čase koronavírusu: Ako moderátor na roztrhanie, podnikanie ale viazne

Je vo zvláštnej situácii. Ako moderátor má na rozdiel od mnohých kolegov aj v posledných mesiacoch kopu roboty, ako podnikateľ trpí.

Jeho areál v Trenčianskej Teplej mal aj v týchto chvíľach hostiť školy v prírode, zíva však prázdnotou a Vlado Voštinár (56) v ňom blúdi sám. Je to vraj hrozné.

Zostali sme doma je jedna z prvých relácií, ktorá zareagovala na zmenenú situáciu. Vychytávate chybičky za pochodu?

Áno, a dokonca si myslím, že tie chybičky tomu vôbec neprekážajú, vnímam ich ako esenciu živého vysielania. Samozrejme, chceli by sme to mať uhladené, čisté, veľmi profi, no je to viazané do veľkej miery na technické možnosti. Naši hostia sú reálne prenášaní nie našimi prenosovými vozidlami, s výnimkou Košíc, ale normálne internetovým signálom, a ten je momentálne taký preťažený, že sa môže stať všeličo. A aj sa to stáva, sem-tam niekto vypadne, zasekne sa obraz, to je život. Modlíme sa, aby v danej chvíli sieť nebola až taká zahltená, že by sme o hostí úplne prišli. Potrebujeme ich mať na obrazovke takmer hodinu, a to je dosť.

Ako rýchlo sa vám podarilo dať dokopy úplne prvú reláciu?

To bol výstrel, ktorý bol pripravovaný dva dni. V piatok sme si povedali, poďme to robiť, v nedeľu sme si k tomu sadli a v pondelok sme išli do vysielania. Dokonca v nedeľu to ešte vyzeralo, že pôjdeme až v utorok... Povedali sme si, že teraz máme ambíciu to spustiť, a potom budeme mať ambíciu trochu to okrášľovať a česať.

Špeciálne v tej prvej relácii ste si stále naprávali rúško, popoťahovali ho, vyberali látku z úst. Už ste sa s touto nevyhnutnou ochranou skamarátili?

Nie, a ani sa na to nechystám, beriem to ako nutné zlo. Verím, že ten vírus čoskoro odíde... Pre mňa je to problém aj v tom, že nosím okuliare a vydýchnutý vzduch je väčšinou teplejší než ten okolitý, a keď sa vám spod rúška dostane na okuliare, tak sa rosia. Je to pre mňa veľmi diskomfortné a väčšinou, keď rozprávam, tak to rúško aj vdýchnem.

Nepripadalo do úvahy aj niečo také, že moderovať budete z pohodlia domova?

Ale áno, vôbec by to nemuselo byť sci-fi, keďže táto situácia prináša veľa nového aj do televízneho života. Dokonca sme rozmýšľali o tom, že budeme robiť naživo aj Inkognito, prišiel s tým Rolo Kubina, jojkársky šéf spravodajstva a programu, a ja som do poslednej sekundy nevedel, či žartuje, alebo to myslí vážne. Pozeral som naňho neveriaco a on mi na to: „No nepozeraj na mňa, fakt to myslím vážne!“ Pointa bola taká, že na miestach hádačov by boli monitory s ich tvárami prenášanými z ich domovov. Nie som si istý, či by to fungovalo, našťastie sa nám to darí nakrúcať v štúdiu.

Po čase moderujete opäť naživo. Ako sa s tým vyrovnávate?

Veľmi dobre. Áno, je to nezvyk, ale nie je to pre mňa zničujúce. Kedysi som v rádiu alebo v televízii bežne vysielal naživo. Akurát, že medzi tým terajším vysielaním a tým posledným uplynulo niekoľko rokov. Myslím, že takéto online vysielanie je v túto dobu veľmi dôležité, lebo všetko sa deje absolútne priamo, veľmi rýchlo. My sa tomu len prispôsobujeme, kopírujeme súčasnú situáciu.

Nedávno ste oslávili 56 rokov. Nie ste ešte v kategórii najohrozenejších, ale zase nemáte k nej ani ďaleko.

Nechodím ešte nakupovať medzi deviatou a dvanástou. (smiech)

Ako sa cítite? Ani na sekundu ste sa nad tým nezamysleli?

Ani na stotinu sekundy som sa nad tým nezamyslel. Nepripúšťam si to, ani sa staro necítim. Myslím si, podobne ako každý zdravý človek, že sa ma to netýka.

Ani manželka vás neodhovárala od roboty? Že je skrátka naozaj najlepšie a najbezpečnejšie ostať doma.

Ale nie. My sme veľmi zodpovední a manželka je extrémne citlivá na všetky hygienické veci, čo je veľmi fajn. Dostali sme sa tiež, podobne ako iní ľudia, do štádia, keď si vážime, že máme pre koho žiť. Nelezieme si na nervy, ale zároveň keď idem do roboty, tak to cítim aj ako také uvoľnenie. Zakázané uvoľnenie, ako tomu vravia hokejisti. (smiech) Dobre to padne.

Vy ste mali ísť práve vtedy, keď vírus začal šarapatiť už aj v Európe, na rodinnú lyžovačku do Talianska. Vtedy vraj zaúradovala práve vaša žena a zrušili ste to. Ruku na srdce, keby to záležalo na vás, išli by ste?

Nie. Váhal som, ale v konečnom dôsledku by som asi do toho auta nesadol. Bolo to naozaj veľmi dobré rozhodnutie. A v týchto chvíľach sme mali ísť do Dubaja, no Emirates nám zrušili let s tým, že náhradu za letenku si máme uplatniť u predajcu. No a tí kolabujú, takže je to asi v štádiu „ďakujeme za príspevok”. (smiech) Všetci to tak majú.

Väčšina vašich kolegov, s výnimkou spravodajcov, momentálne nútene oddychuje. Vy máte azda ešte viac roboty než predtým. Necítite sa z toho dôvodu až hlúpo?

(smiech) Nie, ale veľmi súcitím so všetkými, ktorí zostali doma. Preto sme urobili aj túto reláciu, aby sme sa im tak trochu votreli do života. A nie preto, aby sme sa ukázali, že my pracujeme a vy nie. Pocit z toho programu má ísť úplne iný a myslím, že to ľudia tak vnímajú. Ide o spolupatričnosť. Vyrábame aj Inkognito, dá sa to aj bez divákov. Skúsili sme nakrúcať tiež Nové bývanie, no to sme museli zastaviť.

V čom bol problém?

Nakrútili sme jednu časť s rúškami, aby sme zistili, či to pôjde. Pohybujeme sa tam v exteriéri, čo je fajn, ale vzápätí musíme ísť niekomu do bytu, v štábe nás je deväť. Povedali sme si, že v tom pokračovať nateraz nebudeme.

Už to budú dva mesiace, čo sa mnohí ľudia pasujú s domácou nudou, učia sa nové veci, prehodnocujú svoje životy. Vás to práve pre pracovnú vyťaženosť obišlo?

Ja sa naozaj nenudím ani sek­undu, keďže zároveň pripravujem letné tábory vo svojom areáli. Riešime, čo s tým, mám tu zamestnaných ľudí. Keď práve nie som v Jojke, som v Trenčianskej Teplej, a musím povedať, že som vo veľmi neštandardnej situácii. Prvýkrát mám celý areál sám pre seba, je to hrozné, nepáči sa mi to. Niekedy som si hovoril, aké by to asi bolo, keby som si ho len chvíľku mohol užiť pre seba, a naozaj platí: Dávaj pozor na to, čo si želáš, lebo sa to môže splniť! Určite by som tu radšej mal decká, ktoré to vystornovali, a to je brutálny problém. Samozrejme, takéto problémy má teraz každá firma.

Stále veríte, že letné tábory sa vám podarí spustiť?

Moje optimistické percentá kolíšu deň čo deň, pri každom vyhlásení vlády, pri každom článku, ktorý si prečítam. Najhoršie je, že neexistuje nič, o čo by som sa mohol oprieť. Chcem veriť tomu, že to bude, ale zároveň si neviem predstaviť, či by tu decká lietali v rúškach. Samozrejme, pripravení sme stopercentne z hygienickej či technickej stránky.

Už teraz ste tam mali mať školy v prírode?

Áno, od konca marca. Mám vypredanú sezónu a mrzí ma, ak to pôjde všetko hore komínom. Práve preto sa teraz viac oddávam televíznej práci.