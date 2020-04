Slovenka v Miláne je v izolácii už vyše mesiaca: Všetci čakajú len na jednu vec

Brunetka Niki Lowrie (32) je slovenská modelka, ktorá žije a pracuje v Miláne, mekke módy, pre jednu z najprestížnejších svetových značiek.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V karanténe je vyše mesiaca a nemôže ísť ďalej ako 200 metrov od domu. Napriek tomu nezúfa a život iba sama so sebou si pochvaľuje.

Situácia v Miláne, kde Niki žije a pracuje, je rovnako dramatická už niekoľko týždňov. „Sú, samozrejme, nejaké zlepšenia, čo sa týka počtu nakazených. Keď ich počet jeden deň klesne, ľudia sa tešia a myslia si, že sa vraciame do normálu. A druhý deň sa počet chorých zase zvýši. Všetci čakajú na to, kedy to už bude stále iba klesať.“

V Miláne je spokojná

Niki je v domácej izolácii od 11. marca. „Vtedy som bola poslednýkrát v práci. Len tri hodiny, pretože na obed vyhlásili, že musíme ísť všetci povinne domov a nevychádzať,“ opisuje. Modelka pracuje exkluzívne pre jednu z najluxusnejších svetových módnych značiek. „Už to budú dva roky, čo robím fittingy pre Pradu. To znamená, že každý kus oblečenia, ktorý vyrobia, skúšajú na mne, šijú priamo na moje miery. Nechcem si však zobrať všetku chválu, pretože nie som jediná, robíme to dve.“

Pre Niki je to práca snov. „Každá modelka chce byť, samozrejme, na obálkach najznámejších módnych magazínov, to je prestíž. Ja som v tej komerčnejšej sfére módy, ako je fotenie katalógov, reklám, rôznych kampaní. Moja exkluzivita pre Pradu spočíva v tom, že im musím byť k dispozícii na sto percent vždy, keď ma potrebujú, či už je sviatok, víkend alebo dovolenka. Som však spokojná, je to veľmi dobre ocenené,“ priznáva.

Teraz, keď nepracuje, venuje sa svojim záľubám. „Ako mnoho ľudí, aj ja som žila veľmi hekticky. Pracovala som do noci. Zrazu sme sa všetci náhle zastavili a ostali v šoku, čo bude ďalej. Konečne však môžeme robiť to, na čo doteraz nebol čas. Začala som teda maľovať a učiť sa francúzsky.“