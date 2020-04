Nedobré správy pre Boženíka: Holandská vláda dala futbalu stopku

V Holandsku sa s najväčšou pravdepodobnosťou skončila futbalová sezóna.

V utorok totiž holandská vláda rozhodla, že pre pandémiu koronavírusu nebude možné až do 1. septembra usporiadať veľké podujatia, medzi ktoré patria aj futbalové zápasy, hoci bez divákov.

V utorok večer o tom informoval premiér Mark Rutte po zasadaní vlády. "Žiadny profesionálny futbal až do 1. septembra," citovala premiérove slová agentúra DPA. Vládny zákaz pôvodne platil do 1. júna. Do konca ligy zostávalo odohrať osem kôl. Tabuľku Eredivisie v prerušenej sezóne vedie Ajax Amsterdam pred AZ Alkmaar a Feyenoordom Rotterdam, za ktorý hrá slovenský reprezentačný útočník Róbert Boženík.