Česi vyčíslili štátnu pomoc: Do ekonomiky chcú naliať gigantický balík

Celkové opatrenia na podporu ekonomiky v súvislosti s dopadmi šírenia koronavírusu činia v Česku 1,19 bilióna korún (43,237,870,410€). Z toho priama podpora je 216 miliárd korún (78,484,967€) a záruky na úvery 951,5 miliardy korún (34,553,238,271 €).

V programe Českej televízie Udalosti, komentáre to v utorok povedala ministerka financií Alena Schillerová (za ANO). Ďalších 22 miliárd odhaduje ministerstvo ako stimul ekonomiky vďaka odkladu záloh na daniach alebo odkladu elektronickej evidencie tržieb. Čiastku spochybnil predseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. "To predstavuje 20,7 percenta HDP a radí nás nielen na európskej úrovni medzi krajiny, ktoré do záchrany svojej ekonomiky uvoľňujú úplne najviac," uviedla Schillerová.

Podľa utorkového vydania republika doteraz investovala do záchrany ekonomiky postihnutej krízou výrazne nižšie sumy než jednotlivé členské štáty EÚ. Upozornili, že Nemecko, Francúzska, Veľkej Británie, Holandsko, Maďarsko a Poľsko investujú do záchrany ekonomiky výrazne väčšie sumy, než zatiaľ schválila česká vláda.

"Sú to úplne fantasmagorické čísla. Podporné programy nefungujú, najmä malí podnikatelia sa sťažujú, že ich žiadosti sú zamietané," reagoval dnes v Českej televízii predseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Opoziční občianski demokrati dnes navrhli kvôli dlhodobým dopadom koronavírusovej epidémie na ekonomiku odložiť platby dane z pridanej hodnoty do konca januára budúceho roka, znížiť sociálne odvody a všetky služby zaradiť medzi platcu nižšia - desaťpercentný - sadzby DPH.