Holanďania začiatkom mája otvoria školy a škôlky: Žiaci budú chodiť "na zmeny"

V Holandsku sa budú môcť od 11. mája znovu otvoriť základné školy, ktoré sú už zhruba mesiac zatvorené pre snahu o zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády to v utorok večer oznámil holandský premiér Mark Rutte, uviedla agentúra AFP. Žiakom základných škôl bude podľa jeho slov od tohto termínu umožnené, aby sa do lavíc "na zmeny" - časť triedy príde dopoludnia, časť popoludní. To isté bude platiť aj pre deti navštevujúce materské školy.

Holandsko, ktoré podľa Rutteho zvolilo v boji s koronavírusom inteligentnú formu obmedzení, nasleduje v postupnom otváraní škôl príklad Nemecka a niektorých škandinávskych krajín, píše AFP. Zatvorenie reštaurácií, kaviarní či erotických klubov sa však holandská vláda rozhodla z pôvodne avizovaného 28. apríla predĺžiť až do 19. mája, uviedol Rutte. Takzvaným coffeeshops, ktoré ponúkajú marihuanové cigarety či iné produkty a sú zatvorené od marca, bolo teraz povolené, aby predávali formou výdaja tovaru zákazníkom.

Vláda tiež do 1. septembra predĺžila zákaz veľkých zhromaždení, čo znamená, že dovtedy nebude môcť začať ani holandská futbalová liga. Rutte uviedol, že rozhodnutie o otvorení základných škôl padlo po odporúčaniach expertov, ktorí dospeli k záverom, že deti sú zjavne menej náchylné na infikovanie sa i prenášanie nového koronavírusu.

Základné školy však budú musieť zmenšiť o polovicu skupiny učiace sa v spoločných priestoroch. To znamená, že žiaci tak budú v škole tráviť len približne polovicu času z normálnej výučby. Zvyšok úloh či prednášok absolvujú virtuálne. Stredné školy sa budú môcť otvoriť od 1. júna. Obmedzenia prijaté pre pandémiu koronavírusu sú v Holandsku menej prísne ako napríklad v Taliansku, Španielsku či Francúzsku. Holanďania nemusia zostávať doma, úrady ich však vyzývajú, aby na verejnosti dodržiavali odstup.

V Holandsku dosiaľ zaznamenali 34.134 prípadov nákazy koronavírusom a 3916 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. V utorok pribudlo 729 nových prípadov nákazy, čo je najnižší denný prírastok infikovaných od 23. marca. Zároveň tam však zaznamenali aj 165 nových úmrtí. Premiér Rutte tiež oznámil, že klesá počet hospitalizovaných.