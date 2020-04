Chcela si to rozdať s láskou z internetu: Na nechutný trapas nikdy nezabudne

V živote každého z nás sú veci, o ktorých sa skrátka nehovorí. Tvárime sa, že sa nikdy nestali a červenáme sa hneď, ako si na ne spomenieme.

Samantha Palenske z amerického Washingtonu však tento problém nemá. Aby pobavila svojich kamarátov, ktorí sú v domácej karanténe rovnako ako ona, rozhodla sa uverejniť svoj „šteklivý“ trapas, ktorý sa jej stal, keď mala 19.

Na rande so svojou známosťou z internetovej zoznamky sa totiž rozhodla experimentovať a tak si do zadku strčila erotickú pomôcku. „Všetko bolo v poriadku až do momentu, kedy sa s tým začal hrať,“ opísala s tým, že jej milenec po chvíli absolútne zamrzol a s vystrašeným výrazom jej povedal, že „je to preč“. Podľa webu LadBible, jediné, na čo sa vystrašená tínedžerka zmohla, bolo poprosiť krátkodobú známosť, aby ju odviezol na pohotovosť.

Tam ju privítal „extrémne feši“ doktor, ktorému sa musela priznať. „Niečo som stratila... v zadku,“ opísala najtrápnejší moment vo svojom živote na internete. Poslali ju na RTG vyšetrenie a nakoniec jej po trojhodinovom zákroku lacnú hračku z internetu vybrali. Domov tak odchádzala so super zážitkom a v ruke držala spomienku na svoju lásku z internetu. „Bolo to, ako keď vám zubár zabalí prvý zub, ktorý vám vypadne,“ opísala.

Jej príspevok na Facebooku prekonal hranice jej priateľov. Začal sa virálne síriť po internete a za pár hodín si vyslúžil cez 99 000 reakcií. Veľa ľudí obdivuje odvahu, s ktorou teraz 21-ročná žena opisuje svoje nepríjemné chvíle. „Robím to aj preto, aby sa ľudia nebáli hovoriť o takýchto veciach. Ak si myslíte, že to, čo sa vám stalo, sa nestalo nikdy nikomu inému, mýlite sa,“ uzavrela svoj status.