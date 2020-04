Boli samozrejmosťou, teraz sú už týždne nedostupné: Toto nám najviac chýba počas pandémie

Ťažko sa im bez nich existuje! Od prepuknutia koronavírusu sa Slováci musia zaobísť bez mnohých vecí, ktoré boli pre nás doposiaľ samozrejmosťou.

Na rutinné záležitosti ako odvoz taxíkom, ostrihanie sa u kaderníka či nákup dobrôt v rôznych prevádzkach. Bez akých prevádzok a služieb musia existovať a ktorých otvorenie sa črtá podľa plánov vlády v najbližšom čase?

Kaderníctvo - Gabriela (29), Banská Bystrica Otvoriť galériu Gabriela Zdroj: anc

- Samozrejme, chýba mi práca, pretože máme zatvorenú prevádzku. Avšak je to aj kaderníctvo, ktoré veľmi rada navštevujem, asi ako skoro každá žena.

Taxíky - Hajnalka (50) so synom Adriánom (9), Šamorín Otvoriť galériu Hajnalka a syn Adrián Zdroj: anc

- Veľmi mi chýba taxík. Chodím do práce veľmi skoro, už o 3.30 hod. a autobusy do Bratislavy o takom čase ešte nejazdia. Takže mám veľký problém sa dostať do práce. Prosíkam raz jedného suseda, raz niekoho z rodiny, ale viete, každý deň otravovať o pol štvrtej ráno nie je veľmi príjemné. Najmä keď potom dotyčný ide sám do práce a kvôli mne sa nevyspal. Azda už budú taxíky jazdiť, lebo už som premýšľala aj nad tým, že odídem z tejto práce. Ale kde sa teraz, v tejto situácii, zamestnám?

Holičstvo - Temo (31), Bratislava Otvoriť galériu Temo Zdroj: anc

- Už by som fakt potreboval, aby otvorili aspoň barbieri a podobne, lebo za chvíľu budem vyzerať ako dedo Mráz. Starám sa o bradu, ale neviem si to tak profesionálne spraviť. Dávam si na vzhľade záležať. Nevidím dôvod, prečo by to za nejakých sprísnených podmienok nemohlo fungovať!