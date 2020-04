V Anglicku sa chystá veľký obchod: Dúbravku a spol. chce kúpiť šejk s obrovským majetkom

Bohatstvo deviatich zahraničných majiteľov klubov anglickej Premier League sa odhaduje na 75 miliárd eur. Teraz prichádza šejk, ktorý má na konte 300 miliárd eur.

A chce kúpiť Newcastle United aj s brankárom slovenskej reprezentácie Martinom Dúbravkom (31). Donedávna bol s 25 miliardami eur finančným žralokom ostrovného futbalu majiteľ Manchestru City Mansour bin Zayed. Za ním nasledoval ruský vlastník londýnskej Chelsea Roman Abramovič s 11 miliardami.

To všetko bude zrejme čoskoro minulosťou. Do kolísky futbalu vstupuje saudskoarabský korunný princ Mohammed bin Salman. Jeho rodinný majetok siaha do astronomickej výšky 1,3 bilióna eur. Cieľom nového majiteľa má byť návrat Newcastle United do európskych pohárových súťaží a priblíženie sa ekonomicky i výkonnostne silnej šestici anglických klubov, ktorá pravidelne sídli v horných poschodiach tabuľky. Že to myslí Salman smrteľne vážne, dokazuje fakt, keď na príchody nových hráčov do klubu má uvoľniť až 250 miliónov eur.