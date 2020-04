Ceny ropy sa rapídne prepadli, pokorili psychologickú hranicu: Zaplatíme za liter benzínu euro?

V koronou spomalenej svetovej ekonomike nie je o ropu záujem.

Jej cena sa začiatkom týždňa dokonca až tak prepadla, že producenti platili kupujúcim za to, aby ju od nich brali. Hodnota barelu na americkú ropu bola takmer mínus 35 eur. Dlhodobejší pokles sa premieta aj do cien na našich pumpách. Motoristi tankujú čoraz lacnejšie.

Korona ovplyvňuje nielen zdravie, ale aj ekonomiku. „Ceny čierneho zlata boli po prvý raz v histórii záporné. Májový kontrakt na americký typ ropy WTI v pondelok prudko poklesol o vyše 300 % až na 37,63 dolára (34,75 eura) za barel,“ uviedla Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Ako doplnila, tento prudký pokles ceny je reakciou na rýchlo sa plniace skladovacie priestory. To je dôsledok nízkeho dopytu po rope, ktorý súvisí s pandémiou COVID-19. „Záporná cena ropy znamená, že predávajúci musí zaplatiť kupujúcemu, aby ropu od neho vôbec odoberal,“ vysvetlila Sadovská.

Pokles cien poteší najmä motoristov, aj keď ceny na pumpách reagujú pomalšie. Podľa Borisa Tomčiaka, investičného manažéra Finlord, s r. o., priemerné ceny pohonných látok na Slovensku poklesnú v najbližších dvoch týždňoch o 4 až 5 centov za liter. „Pri nafte sa už priemerné ceny dostanú na hranicu 1 eura za liter. Na najlacnejších čerpacích staniciach bude možné tankovať za menej ako euro,“ myslí si Tomčiak. Podľa odborníka by sa v prípade benzínu mohli priemerné ceny dostať k 1 euru, ak by súčasný prudký prepad cien ropy na svetových trhoch trval i v máji. „Dlhodobý výhľad je pre vodičov tiež priaznivý. Zatiaľ nehrozí opätovný rast cien ropy a pohonných látok,“ uviedol. Vodiči by mohli lacno tankovať celé leto.

Ropa vplýva aj na potraviny

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Vývoj cien ropy má dosah aj na vývoj cien potravín. Tie je potrebné vyrobiť a do obchodov prepraviť. Nižšie ceny ropy a následne aj pohonných látok spomínané náklady znižujú, čo sa môže prejaviť na klesajúcej cene alebo na spomalení tempa zdražovania potravín. Len na porovnanie: vlani ceny potravín zaznamenali na Slovensku v priemere medziročné tempo zdražovania asi o 4 %. V tomto roku by medziročný nárast cien potravín mal byť na úrovni okolo 2 %.

Ceny benzínu od marca 2020