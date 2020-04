O uvoľňovaní opatrení mal rozhodnúť tím odborníkov z oblasti epidemiológie a infektológie. Krízový štáb zasadá pomerne často, aby našiel čo najlepšiu cestu, ako sa dostať z bludného kruhu von. Odporúčania sú však jedna vec, rozhodnutie vlády druhá. Aspoň tak by to malo byť. Ako je to teda s tým uvoľňovaním opatrení? Budeme tento rok ešte aj dovolenkovať?