Matovičov odkaz pendlerom: S testovaním počkajte do pondelka

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vyzýva pendlerov, aby do pondelka počkali s testovaním.

Povedal to na tlačovom brífingu po zasadnutí krízového štábu.

"Ak bude Úrad verejného zdravotníctva SR do pondelka vidieť, že epidemiologická situácia sa vyrovnala medzi okolitými krajinami a Slovenskom, tak nebude mať žiaden zmysel, aby sa akékoľvek obmedzenia v prípade pendlerov uplatňovali," uviedol Matovič.

„Pozitívne sa mení situácia u našich susedov v Rakúsku, Česku, Maďarsku. Vyzývam ľudí, aby s testovaním počkali do pondelka,“ povedal premér. V prípade, ak by sa situácia za hranicami zhoršila, Slovensko zavedie povinnosť disponovať negatívnym testom na koronavírus. Premiér tvrdí, že podľa neho má zmysel testovať pendlerov. Informoval o prípade pendlera, ktorý nakazil ďalších ľudí. Pracoval ako poštár v Rakúsku, kam cestoval z Bratislavy každý deň za prácou.

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu by sa mali pendleri od 1. mája pri každom vstupe do SR preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. Ak by v susedných krajinách stúpol počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19, tak sa termín povinného testovania posunie, poznamenal Matovič. Nevidí tiež problém v zabezpečení odberného miesta pre pendlerov na najfrekventovanejších hraničných priechodoch.