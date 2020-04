Dúbravkov spoluhráč ukázal veľké srdce: S najmenším platom v lige neváha pomáhať

Matthew Longstaff (20) je mladý nádejný futbalista, ktorý si pomaly dláždi cestu do Premier League.

V siedmych zápasoch dal za Newcastle už dva góly a jeden dokonca do siete Manchestru United, takže na seba za krátky čas už stihol upozorniť.

Podľa portálu talksport.com však patrí medzi najmenej platených hráčov v lige. Za týždeň zarobí iba 963 eur. Taký Mesut Özil z Arsenalu zarobí týždenne neskutočných 396-tisíc eur. Avšak rozdiel medzi týmito futbalistami nie je len v plate. Ich rozdielne správanie naplno ukázala súčasná pandémia koronavírusu. Kým mladý Longstaff zo svojho platu odvádza 30% na pomoc zdravotníckym organizáciam, Özil odmieta aj 12,5 % zníženie svojho platu.

Özilov postoj sa nestretol s pochopením a verejne ho skritizovali viaceré osobnosti anglického futbalu. "Dalo by sa to pochopiť u mladých hráčov, ktorí nemajú veľmi vysoký príjem alebo tých, ktorým končí zmluva. Ale ak to odmietne najlepšie platený hráč tímu, je to obrovský vlastný gól do svojho PR," citoval portál Daily Mail bývalého obrancu Liverpoolu Jamieho Carraghera. Podľa niekdajšieho kapitána Manchestru United Garryho Nevilla pre takéto správanie neexistuje obhajoba: "Ste tým na ihrisku aj mimo neho a do všetkého musíte ísť spolu. Toto len naštrbí vzťahy a dotyčnú trojicu vyčlení z kolektívu."