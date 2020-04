Raši sa obul do ministra Krajčího: Tri výberové konania ministerstva zdravotníctva boli netransparentné

Výberové konania na členov a predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a predsedu predstavenstva Nemocnice Poprad boli netransparentné.

Na tlačovom brífingu to uviedol podpredseda Smeru-SD a poslanec parlamentu Richard Raši. Ako konštatoval, výberové konania do predstavenstva VšZP boli zverejnené 6. apríla, uzávierka bola 14. apríla. Z týchto dní boli iba štyri pracovné, počas dvoch z nich platili obmedzenia počas veľkonočných sviatkov. Výberové konanie na predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti nemocnica Poprad bolo vyhlásené 8. apríla, ukončené bolo 16. apríla. Na zdravotníckom výbore Raši vyzval ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby výberové konania zrušil a aby ich nanovo vypísal.

Raši taktiež chce, aby Krajčí kandidátov pozval na zdravotnícky výbor a komisia vzala do úvahy odporúčania výboru. Až následne sa má uskutočniť transparentné výberové konanie, aby mali kandidáti na vybavenie všetkých dokumentov a prípravu projektu aspoň 15 dní, a aby dátum nebol počas sviatkov. Raši tiež vyzval ministra zdravotníctva, aby sa na vláde presadilo zrušenie povinnosti pre pendlerov predložiť potvrdenie o vyšetrení na Covid-19. "Pretože množstvo pendlerov je tak veľké, že sa to v súčasnosti pri odberových miestach v Bratislave nedá fyzicky stihnúť. Nemôžu tiež predložiť potvrdenie o tom, že nemajú Covid-19, ktoré by si urobili v Rakúsku alebo Maďarsku," uzavrel.

Zdravotnícky výbor by sa chcel zapojiť do výberových konaní rezortu

Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo by sa chcel zapojiť do výberových konaní Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Konkrétne by si mal vypočuť kandidátov organizácií podriadených rezortu a následne vydať svoje odporúčanie výberovej komisii MZ SR. Pre TASR to uviedla predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS).

Šéfka zdravotníckeho výboru preto uviedla, že výbor ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) žiada, aby predsedníčka zdravotníckeho výboru bola nominovaná do výberovej komisie rozhodujúcej o kandidátoch na posty organizácií podriadených MZ SR. "Zároveň sme odhlasovali, že sa nám prídu predstaviť vybraní uchádzači všetkých podriadených organizácií MZ SR, ktorých minister vyberie ešte predtým, ako budú nominovaní. Smeruje to k transparentnosti, som určite naklonená tomu, aby vypočutia boli verejné," povedala. Ako tiež povedala, rovnaký postup navrhnú aj pre vypočutie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, hoci