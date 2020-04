Akcia Dobytkár: Dvojica vysokopostavených obvinených bude stíhaná väzobne

Ľubomír P. a Marek K. zadržaní na začiatku apríla v rámci policajnej akcie Dobytkár budú definitívne stíhaní väzobne.

Rozhodol o tom v utorok na svojom neverejnom zasadnutí Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

"Senát NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí sťažnosti obvinených Ľubomíra P. a Mareka K., trestne stíhaných pre korupčnú trestnú činnosť v súvislosti s poskytovaním nenávratných finančných príspevkov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) v rámci Programu rozvoja vidieka SR, zamietol ako nedôvodné," objasnila hovorkyňa. Podľa mediálnych informácií ide v prípade Ľubomíra P. o bývalého vysokopostaveného člena PPA, Marek K. je zase bývalý riaditeľ rezortnej sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR.

Sťažnosti obvinení podali proti uzneseniu Špecializovaného trestného sudu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, ktorým boli títo obvinení vzatí do väzby z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. "NS SR dospel k záveru, že rozhodnutie ŠTS je v súlade so zákonom a u obidvoch obvinených bol správne zistený dôvod kolúznej väzby, teda existencia dôvodnej obavy, že by na slobode marili objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie," dodala Važanová.

Dvojicu zobral do väzby sudca ŠTS, pracovisko Banská Bystrica (ŠTS) 3. apríla. Oboch zadržala polícia 1. apríla. Návrh na väzobné stíhanie dvojice podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Predtým senát NS SR v marci potvrdil väzobné stíhanie obvinených právnikov Milana K. a Ľubomíra K. a veterinára Ľubomíra K., ktorí sú obvinení z prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti z prostredia PPA. Troch väzobne stíhaných a ďalšie osoby zadržala začiatkom marca NAKA tiež v rámci akcie Dobytkár. Počas akcie vtedy zadržala deväť osôb, hotovosť vo výške 100 000 eur a obrazy v hodnote 800 000 eur.

Následne 16. apríla vyšetrovateľ NAKA obvinil z prečinu nepriamej korupcie v súvislosti s udeľovaním dotácií PPA ďalších sedem fyzických a dve právnické osoby. Celková výška poskytnutých úplatkov predstavuje 1 466 000 eur.