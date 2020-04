Kamionisti uväznení za hranicami: Chceme ísť domov, bojíme sa štátnej karantény!

Do redakcie sa nám ozvali viacerí Slováci, ktorí pracujú ako kamionisti a bežne musia prechádzať hranice viacerých štátov.

Krízový štáb pred týždňom udelil výnimky pre viacerých Slovákov, ktorí musia prechádzať hranicami kvôli práci. Do výnimiek patria aj vodiči nákladnej dopravy, avšak nášho čitateľa Branislava sa to nedotkne, napriek tomu, že jazdí kamiónom a rád by sa konečne dostal domov. Branislav totiž jazdí pre zahraničnú firmu a nespĺňa podmienky pre výnimku.

Do zoznamu výnimiek z povinnej karantény boli doplnení vodiči nákladnej dopravy, posádky lodnej dopravy či rušňovodiči, ktorí cestujú na územie SR inými spôsobmi dopravy. Predpokladá sa, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu, pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky. Dané skutočnosti majú dokladovať potvrdením od zamestnávateľa. Čitateľ Branislav sa so svojím kamiónom nachádza v Nemecku. Ako tvrdí, na cestách je už dlho a rád by sa vrátil domov, kde ho čakajú dve malé deti. Brzdí ho však predstava štátnej karantény a hlavne času, koľko by karanténou strávil.

Branislav pracuje pre zahraničnú firmu, keď vystúpi z kamióna, nastúpi do svojho osobného auta a s ním prejde hranice Slovenska. Zaujímalo ho, či preňho platia nové výnimky, ako ho však podľa jeho slov informovali na linke Odboru legislatívy a práva Úradu verejného zdravotníctva, štátnu karanténu by musel podstúpiť tak či tak, pretože tovar nevykladá na Slovensku a jeho cesta nezačala na Slovensku.

"Pracujem na turnusy. Na nemeckú zmluvu. Domov chodím si odpočinúť. 2,3 týždne som zavretý v kabíne kamiónu a keď mám prísť na Slovensko, dajú ma do karantény, zavrú neviem s kým a potom ešte musím byť dva týždne v domácej karanténe. Aký to má význam? Toto píšem za všetkých vodičov, čo takto pracujú v zahraničí. Sme stále zavretí v autách. Nikto sa o nás nestará. Nebyť nás vodičov, tak je ekonomika v háji," píše sklamaný Branislav.