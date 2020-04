Toto môže podľa odborníkov ľuďom naznačiť, či im hrozí prepúšťanie: Nezabúdajte ani na plán B

Pokračujúce opatrenia na tlmenie pandémie nového koronavírusu zvyšujú neistotu nielen na strane zamestnávateľov, ale aj medzi zamestnancami.

Môže sa stať, že niektorí ľudia prídu o prácu. Podľa personalistov by mali ľudia sledovať signály, ktoré môžu naznačovať prepúšťanie.

Podľa prognóz z trhu práce môže ubudnúť 88 000 pracovných miest, a to najmä v sektoroch služieb ako turizmus, stravovacie služby, maloobchod či doprava, ale aj v priemysle a stavebníctve. Riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia Miroslav Garaj odporúča ľuďom predovšetkým nestratiť chladnú hlavu. "Mali by si premyslieť, čo budú robiť v nasledujúcom období. Či si začnú okamžite hľadať novú prácu, alebo si na pár týždňov odpočinú, aby nabrali nový dych," odporúča Garaj. Ak sa nezamestnaný rozhodne pre dlhšiu pauzu, mal by si vopred zadefinovať, ako ju využije na svoj osobný rozvoj.

V každom prípade by však zamestnanci nemali pasívne čakať, čo sa stane. Naopak, je vhodné sledovať signály, ktoré môžu naznačovať, že príde k prepúšťaniu. Najdôležitejším faktorom je komunikácia majiteľov alebo manažérov spoločnosti v aktuálnom období. Úprimnosť, schopnosť pomenovať problém a komunikovať následné kroky pomáhajú zamestnancom odhadnúť, či krízu spoločne s firmou ustoja, alebo sa majú začať obzerať po inom mieste. Ďalším ukazovateľom je, či firma stále vyrába a predáva, poskytuje služby a podobne, teda generuje príjmy. Ako prvé sa vo firme zväčša rušia pozície, ktoré príjem nevytvárajú a spoločnosť sa bez nich dokáže dočasne, či úplne zaobísť. Pre firmy je súčasná kríza zároveň príležitosť, ako zrealizovať dlhodobo odkladané optimalizácie výroby a procesov. Môže sa preto stať, že viaceré pracovné pozície už po kríze neobnoví. Ľudia by mali objektívne posúdiť, aké šance vo firme v súčasnej situácii majú, obzvlášť ak vedenie svoje zámery otvorene nekomunikuje.

Ak si nie sú istí, mali by začať pracovať na pláne B, aby ich náhla výpoveď neprekvapila. "Odporučil by som ľuďom, aby sa už dnes touto možnou situáciou zaoberali a spravili si prieskum vo svojom regióne o možných zamestnávateľoch, ktorí nereagujú tak dramaticky na hospodársku krízu. Tieto firmy by som kontaktoval s otázkou, či plánujú nábor a ak áno, akým spôsobom sa prípadne môžem zapojiť do výberového procesu. Malo by ísť hlavne o potravinársky, chemický, farmaceutický priemysel, prípadne spoločnosti zaoberajúce sa online predajom," radí Garaj.

V súčasnosti na trhu práce klesla ponuka, vzrástla však konkurencia. "Epidémia spôsobila obmedzený fyzický kontakt ľudí a v oblasti náboru to je citeľná prekážka. Zároveň je potrebné povedať, že ponuka pre kandidátov, teda počet otvorených pozícií sa zmenšil o približne 60 %," priblížil Garaj. Pri hľadaní novej práce preto budú rozhodovať detaily ako flexibilita uchádzača, schopnosť zvládnuť čoraz využívanejšie videopohovory, kvalitný životopis, skúsenosti, absolvovanie rôznych kurzov rozširujúcich kvalifikáciu, či jazyková výbava. "Pri vysokom dopyte po pracovných miestach si môžu personalisti dovoliť oveľa prísnejšie posudzovať detaily, na ktoré sa v minulosti tak dôsledne nehľadelo," hovorí Garaj.

Skôr, ako uchádzač začne hľadať novú prácu, mal by si prejsť zoznam krokov, ktorými sa na výberové konanie pripraví. "Určite by som si dal záležať na tom, aby som mal pripravený kvalitný životopis a motivačný list. Aktualizoval by som si svoj profil na sociálnej sieti LinkedIn tak, aby som uľahčil prácu ľuďom, ktorí tam hľadajú zamestnancov," radí Garaj.

Znalosť cudzích jazykov je takisto výhoda, ktorá môže rozhodnúť, a preto by mali uchádzači využiť voľný čas na to, aby si zlepšili svoju úroveň a slovnú zásobu, napríklad online kurzami, ale i pomocou mobilných aplikácií. Rovnako je možné prostredníctvom špecializovaných online kurzov rozšíriť svoje vedomosti a zvýšiť tak svoje šance u nového zamestnávateľa. Uchádzači by sa tiež mali svedomito pripraviť pred každým pracovným pohovorom. "Mali by si naštudovať informácie o budúcom zamestnávateľovi, o pracovnej pozícii, odvetví, konkurentoch, urobiť čokoľvek, čo ho zvýhodní pred inými uchádzačmi a zaujme personalistu," dodal Garaj.