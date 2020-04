V stredisku Jasná sa vynašli aj počas pandémie: So sadením stromčekov pomáha celý personál

Po minulotýždňovej výsadbe stromčekov na južnej strane hrebeňa Nízkych Tatier pokračovali zamestnanci Tatry mountain resorts (TMR) zo zatvoreného lyžiarskeho strediska Jasná tento týždeň vo výsadbe v lokalite Chopok-Sever.

Tisícky sadeníc sadili zamestnanci v súčinnosti s urbárom Ploštín v lokalitách Koliesko, Pekná vyhliadka a v ďalších. TASR o tom informoval PR manažér TMR Marián Galajda s tým, že do sadenia sa zapojil personál z lanoviek, zasnežovania, hotelov, gastronómie a obchodov.

„Myslím, že sme spojili príjemné s užitočným. Vyšli sme v ústrety požiadavkám lesníkov a naši ľudia priamo v teréne pomohli s obnovou lesa. Zároveň sme im mohli dať konkrétnu pracovnú náplň v čase, keď sú naše strediská pre preventívne opatrenia stále uzavreté. Sme radi, že štát našiel spôsob ako podporiť aj veľkých zamestnávateľov a my sa budeme na oplátku snažiť aj takýmto spôsobom vrátiť spoločnosti to, čo dostávame. Je to určite lepšie riešenie, ako poslať ľudí na úrady práce. Takto z toho bude mať osoh príroda aj ľudia,“ uviedol hlavný akcionár spoločnosti TMR Igor Rattaj.