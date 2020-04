Včiel na celom svete ubúda: Pestovatelia skúšajú novú metódu, kvety opeľujú stroje

V juhoizraelskom Tel Arade podobne ako inde ubúda včelstiev. Tamojší pestovatelia sa preto rozhodli vyskúšať metódu schopnú opeľovať plodiny mechanicky, napísala agentúra Reuters.

Bzučanie včiel v telaradskom sadu mandľovníkov nahradil traktor, ktorý do korún kvitnúcich stromov z malých trysiek vypúšťa v presne odmeraných dávkach peľové zrná. Bežne túto činnosť obstaráva hmyz, hlavne včely. Vzhľadom k intenzívnemu pestovaniu a používaniu chemikálií, ale aj kvôli klimatickým zmenám, ich však ubúda na celom svete.



Väčšina úrody je pritom závislá na opelení. Znepokojených je mnoho inštitúcií vrátane Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorá sa snaží zamedziť hladovaniu, ktoré rastie spolu so svetovou populáciou.



"Pätnásť rokov zažívame krízu, pretože celosvetovo chýba hmyz, ktorý opeľuje rastliny. Prichádzame o veľa ovocia a vitamínov," varoval Eylam Ran z izraelskej spoločnosti Edete, ktorá sa zaoberá problémami okolo opeľovanie. Podľa neho technológia vyvíjaná jeho podnikom bude schopná dopĺňať opeľovanie vykonávané včelami alebo ich môže aj úplne nahradiť.



Technológia kopíruje prácu včiel - na začiatku je nutné z kvetín zobrať peľ, na konci ho dostať ku kvitnúcim rastlinám, ktoré treba opeľovať. Používajú sa k tomu senzory podobné tým, ktoré sú v automobiloch bez vodiča. Spoločnosť Edete svoju metódu skúša v niekoľkých sadoch v Izraeli a Austrálii. Uzavrela dohody tiež v USA. Jej vedenie dúfa, že sa bude technológia ďalej rozvíjať a na trhu by mala byť k dispozícii v roku 2023.