Podrobný prehľad 4 fáz otvárania obchodov a služieb: Kedy budeme môcť ísť do kina, obchodného centra či na kúpalisko?

A je to vonku. Po týždňoch obmedzení Slovensko konečne spoznalo plán, ako chce vláda vrátiť bežný život do ulíc. Už od zajtrajška sa budú môcť otvoriť prvé obchody aj služby.

Premiér Igor Matovič (46) oznámil, že rozhodovanie prebehlo len v okruhu špičkových epidemiológov či infektológov bez toho, aby na nich tlačili ekonómovia a politici. Premiér zároveň pripomína, že tak ako sa Slovensko postupne bude otvárať môže veľmi rýchlo prísť zvrat, keď bude počet infikovaných na koronavírus stúpať.

V prvej fáze, ktorá nastane od 22. apríla môžu otvárať bežné obchody do 300 m2 mimo nákupných centier, vonkajšie športoviská, dlhodobé formy ubytovania, ale aj vonkajšie trhoviská. „Podarilo sa mi uchovať rozhodnutie konzília odborníkov pred akýmikoľvek tlakmi ekonómov. Toto je v prvom rade otázka epidemiologická a bolo by nám nanič, ak by sme otvárali obchody a nezvládli situáciu po zdravotnej stránke,“ povedal Matovič.

Do fázy číslo 2 sa Slovensko dostane po dvoch týždňoch ak nebude rapídne stúpať počet novoinfikovaných ľudí. „Ak by sme išli hrr systémom, že hurá otvorme si obchody a zrazu podľahneme pocitu, že už je dobre a zrazu prestaneme dodržiavať pravidlá, mohlo by sa nám to vymknúť z rúk,“ tvrdí Matovič.

Pripomína, že všetko otváranie prevádzok sa bude diať za sprísnených hygienických noriem a zostávajú v platnosti doterajšie nariadenia o nosení rúšok, dvojmetrových rozostupoch či maximálnom počte ľudí v obchodoch. „Opatrenia boli správne a nezvýšili nám zásadným spôsobom počet novopozitívne testovaných ľudí. Sme unikátni v tom, že naberáme odvahu otvoriť niektoré prevádzky za situácie, keď nám neklesá počet pozitívnych prípadov. Chceme byť mimoriadne opatrní. Poďme otvoriť niektoré obchodné prevádzky, ale musíme byť dvakrát viac disciplinovaní ako doteraz,“ vysvetlil Matovič.

Zároveň dodáva, že ak nám začne nákaza nekontrolovateľne rásť, okamžite zatvoríme aj tie prevádzky, ktoré sú otvorené. Profesor Vladimír Krčméry, ktorý je členom krízového štábu: „Nemôžem povedať, že by nad mnohými opatreniami politici jasali, ale nechali nás pracovať. WHO má 7 bodov, Slovensko všetky z nich spĺňa, napriek tomu nemáme vyhraté,“ hovorí odborník.

Povinné opatrenia

rúško

25 m2 na jedného zákazníka

sanitácia

vetranie priestorov

rozostup 2 m

Úprava časov pre nákupy dôchodcov

od 9.00 hod. do 11.00 hod.

len počas pracovného týždňa

vláda dôrazne žiada dôchodcov, aby chodili len v týchto vyhradených časoch

Ako sa to bude posudzovať

ak bude denný prírastok pacientov menší ako 100 budú sa otvárať nové prevádzky

ak to bude od 100 do 150 zostanú otvorené tie prevádzky, ktoré boli otvorené

ak to bude viac ako 150 prevádzky sa budú opätovne zatvárať

Zmena pre reštaurácie

Matovič chce navrhnúť zmenu vyplácania. „Reštauráciam namiesto toho, že sa preplácajú náklady na zamestnancov, aby sa dôchodcom dali stravné lístky, ktoré budú môcť využiť na nákup v reštaurácii, ale tým, že si dohodnú dovoz obedov priamo dôchodcom. Namiesto toho, aby sme platili 50-tisíc ľudí, ktorí sú doma ako zamestnanci reštaurácií. Umožní nám, aby podstatná časť dôchodcov nechodila na nákupy.“ Návrh umožňuje otvoriť prevádzky, ktoré by boli zavreté do úplneho konca.

Prvá fáza (od 22. apríla - od tejto stredy)

obchody do 300 m2

služby do 300 m2

verejné stravovanie - cez predajné okienko

vonkajšie športoviská - bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC

ubytovanie - dlhodobé, bez stravy

vonkajšie trhoviská - podľa podmienok

predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov

Druhá fáza (najskôr od 6. mája)

ubytovanie - krátkodobé, bez spol. stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpelňou, bez iných služieb

kaderníctva, pedikúry a manikúry - podľa podmienok (na základe telef. objednávky, dezinfekcie pracovného miesta, s prestávkou 15 minút po každom klientovi, zoznam zákazníkov a kontatkných čísiel na každého zákazníka)

vonkajšie turistické atrakcie

taxi služba - podľa podmienok

detské kluby do 10 rokov - podľa podmienok

bohoslužby a svadby - podľa podmienok

Tretia fáza (najskôr od 20. mája)

obchody do 1 000 m2

služby do 1 000 m2

verejné stravovanie - vonkajšie terasy

masáže, športové rekondičné rehabilitácie - len suché procedúry

múzeá, galérie, knižnice a výstavné sienie - podľa podmienok

Štvrtá fáza (najskôr od 3. júna)