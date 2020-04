Djokoviča kritika očkovania má dohru: Srbský virológ mu posiela drsný odkaz

Ak by sa rozbehla tenisová sezóna s povinným očkovaním pre hráčov, pravdepodobne by na turnajoch chýbala svetová jednotka Novak Djokovič.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hviezdny Srb, ktorý má 17 grandslamových titulov a tento rok neprehral jediný zápas, totiž odmieta vakcíny. Tá proti novému typu koronavírusu však zatiaľ nie je k dispozícii.povedal Djokovič v nedeľňajšom chate na facebooku s ďalšími srbskými športovcami.priznal.

Tenisová sezóna sa zastavila kvôli pandémii choroby covid-19 v polovici marca a hrať sa znovu nezačne minimálne do polovice júla. Tenis síce nie je kontaktný šport, ale práve cestovanie na turnaje po celom svete pre hráčov i ich realizačné tímy predstavuje najväčšie riziko. Aj preto bývalá svetová jednotka Francúzka Amélie Mauresmová nedávno povedala, že tenisti by nemali znovu začať hrať skôr, ako budú proti koronavírusu očkovaní. "Hypoteticky, ak sezóna znovu začne v júli, auguste alebo v septembri, hoci to nie je zrovna pravdepodobné, pochopím, že očkovanie budú vyžadovať, až nám skončí prísna karanténa. Žiadna vakcína ale nie je," pripomenul Djokovič. A podľa lekárskych odborníkov nebude skôr ako za rok.

Djokovičove slová o odmietaní očkovania nepotešili srbského virológ Predraga Kona, ktorý je členom vládneho krízového štábu proti šíreniu koronavírusy. "Ako jeden z Djokovičových najoddanejších fanúšikov by som býval rád mal príležitosť vysvetliť mu dôležitosť imunizácie pre verejné zdravie. Teraz už je ale neskoro, už zaujal nesprávne stanovisko, tu už nie je pomoci," napísal na facebooku Kon a dodal: "Prajem ti len to najlepšie, šampión. Len sa prosím vyhni priamym odpovediam v otázkach vakcinácie, lebo máš veľký vplyv na ľudí. "