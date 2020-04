Otváracie hodiny vyhradené pre seniorov upravia: Ako to bude fungovať cez víkendy

Otváracie hodiny v obchodných prevádzkach vyhradené pre seniorov sa upravia.

Po novom majú mať vyhradené hodiny od 9. do 11. hodiny, a to iba v pracovných dňoch. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) po stretnutí s konzíliom odborníkov. Pre dôchodcov má tiež vláda pripraviť program stravných lístkov, za ktoré by si mohli na diaľku nakupovať obedy v reštauráciách. Vozili by im ich taxikári, ktorí doteraz nemohli fungovať.

"Súčasný čas (na nákupy seniorov), od 9.00 do 12.00 h, sa skráti na čas od 9.00 do 11.00 h, a to počas dní pracovného týždňa, teda okrem soboty. Bude to platiť pre všetky prevádzky, nielen pre potraviny, drogérie a lekárne. Chceli by sme veľmi dôrazne vyzvať dôchodcov, aby v záujme ochrany svojho vlastného zdravia a života využívali (na svoje nákupy) iba čas v pracovné dni od 9.00 do 11.00 h, a nevyužívali iný čas počas dňa," podčiarkol premiér.

Matovič zároveň oznámil, že reštauráciám namiesto toho, aby im vláda preplácala náklady na zamestnancov, dá dôchodcom stravné lístky na nákup obedov v reštaurácii. "(Dôchodcovia) Nepôjdu však do reštaurácie, ale reštaurácie si cez taxikárov, ktorí takisto nemajú prácu, dohodnú dovoz obeda priamo dôchodcom," dodal predseda vlády SR.

jal mia